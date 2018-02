Gauti šią informaciją žurnalistams pavyko įtartinai lengvai: visi duomenys lengvai prieinami Rusijos gynybos ministerijos puslapyje internete, užtenka tik įvesti gimimo datą ir asmeninį konkretaus tarnautojo numerį.

Gynybos ministerijos atstovai įsitikinę, kad šio straipsnio autoriai galėjo pažeisti Rusijos įstatymus, informuoja newsru.com.

„Esame tikri, kad teisėsaugos organai įvertins tai, kas nutiko, remdamiesi Rusijos įstatymais, ir pateiks savo išvadas“, – teigia minėtosios ministerijos atstovai.

Be to, Rusijos gynybos ministerija patikino, kad žurnalistai asmeninę su majoru Filipovu susijusią informaciją gavo tik po jo mirties teroristų apsuptyje. Kalbant apie prieigą prie duomenų, pareigūnai sako, kad per „pirmąjį apsilankymą puslapyje bet kuris pareigūnas ar su ministerija bendradarbiaujantis asmuo privalo įvesti savo unikalų slaptažodį“.

„Deja, Romanui nepakako laiko užeiti į savo puslapį, už jį tai padarė pilietis D. Korotkovas iš „Fontanka“, – pridūrė ministerijos atstovai.

Straipsnyje skelbiama, kad galima lengvai išsiversti ir be slaptažodžio. „Galima prisijungti dviem būdais, vienas – registruojantis, nurodant prisijungimo vardą ir slaptažodį, kurį vartotojas sugalvoja pats ir gali keisti. Antras būdas – prieiga be registracijos. Tam užtenka įvesti konkretaus tarnautojo identifikacijos numerį ir gimimo datą“, – paaiškina straipsnio autorius. Priminsime, kad svetainėje be asmeninių finansinių duomenų galima rasti ir informacijos apie kario tarnybinę padėtį ir susipažinti su jo tarnybos istorija.

Skelbiama, kad asmeninis kario numeris nurodomas metaliniame žetone, kurį tarnaujantysis privalo visada turėti su savimi. Tai reiškia, kad visa informacija, esančia Rusijos gynybos ministerijos svetainėje, labai lengvai gali pasinaudoti priešas. Ministerijos puslapyje internete, naudojantis minėtuoju numeriu, galima gauti informacijos apie konkretaus kario gyvenimo sąlygas ir net užsisakyti duomenis elektroniniu paštu.

„Fontanka“ pavyko išsiaiškinti, kad Romanas Filipovas, majoro laipsnį turintis lakūnas, per mėnesį vidutiniškai uždirbdavo kiek daugiau nei 100 tūkst. rublių (beveik 1420 eur), o gruodį – beveik 250 tūkst. (beveik 3549 eur) (įskaitant priedą). Asmeninis jo numeris buvo pastebėtas jo dokumentų nuotraukose, o gimimo datą tinklaraštininkai išsiaiškino jo paskyroje socialiniame tinkle.

Straipsnio autoriaus teigimu, Rusijos gynybos ministerija iš savo pareigūnų atima teisę nuslėpti savo tikrąją profesiją patekimo į karo nelaisvę atveju.

DELFI primena, kad džihadistų dominuojamas aljansas šeštadienį paskelbė, kad jo kovotojai numušė Rusijos naikintuvą Sirijos šiaurės vakarinėje dalyje.

Grupuotė „Hayat Tahrir al-Sham“ (HTS) atsakomybę prisiėmė propagandos kanale paskelbtame pareiškime. Apie piloto likimą džihadistai informacijos nepateikė. Ši organizacija kontroliuoja Idlibo provinciją. Jai vadovaujasu „al-Qaeda“ anksčiau sieti Sirijos džihadistai.

Rusijos gynybos ministerija patvirtino, kad lėktuvas „Su-25“ buvo numuštas Ildibo provincijoje. Maskvos teigimu, pilotas žuvo „kovoje su teroristais“. Sirijos prezidentui Basharui al-Assadui lojalūs kariai Ildibo provincijoje puolimą pradėjo gruodžio pabaigoje.

Šias pajėgas remia Rusijos karo lėktuvai. Opozicijos grupuotės yra numušusios ne vieną Sirijos režimo lėktuvą, tačiau Rusijos orlaiviai yra numušami daug rečiau. 2016-ųjų rugpjūtį Sirijoje buvo numuštas Rusijos karinis transporto sraigtasparnis, visi penki juo skridę žmonės žuvo. Rusijos pajėgos oro antskrydžius Sirijoje pradėjo vykdyti 2015 metų rugsėjį.