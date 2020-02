Kelias savaites rašiau Honkongo „Bloomberg News“ apie koronaviruso protrūkį – informavau skaitytojus apie sergančiųjų skaičių, keliavimo apribojimus ir pan.

Ši mano pačios kelionė į Pietų Korėją turėjo būti visiškai paprasta, be nuotykių: planavau aplankyti savo tėvus ir pasipildyti rankų dezinfekavimo ir kitų priemonių atsargas – Honkonge šiuo metu sunku jų rasti.

Toks buvo mano planas, kol jo nepakoregavo nuo galvos iki kojų apsauginių drabužių dengiama karantino pareigūnė, man į kaktą nukreipusi nuotolinį termometrą. Per kitas 24 valandas teko pamatyti, kiek pastangų dedama siekiant suvaldyti viruso protrūkį, ir savo kailiu patirti visas emocijas, kurias jaučia pažymėtieji potencialaus viruso nešiotojo stigma.

Su nerimu balse pareigūnė konstatavo mano temperatūrą: 37,5 laipsnio Celsijaus.

„Privalote sėstis čia ir po 10 min. vėl pasimatuoti temperatūrą, – pasakė ji. – Galbūt ji pakilusi, nes esate su paltu, tad nusirenkite.“

I was quarantined in South Korea for 1 day while being tested for the #coronavirus

