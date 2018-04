Ši teritorija buvo bombarduota pirmąkart nuo derybų dėl sukilėlių atsitraukimo pradžios. Sirijos opozicijos aktyvistai ir valstybinė žiniasklaida pranešė apie antskrydžius ir apšaudymą sukilėlių kontroliuojamame Dumos mieste po kelių ramių dienų; šie neramumai gali reikšti susitarimo dėl paliaubų ir evakuacijos žlugimą. „Žuvo mažiausiai 27 civiliai, tarp jų penki vaikai“, – naujienų agentūrai AFP sakė Didžiojoje Britanijoje įsikūrusios organizacijos „Syrian Observatory for Human Rights“ (SOHR) vadovas Rami Abdel Rahmanas. Pasak SOHR vadovo, Dumą sukrėtė dešimtys oro smūgių. Valstybinė Sirijos televizija pranešė, kad sukilėlių grupuotės „Jaish al Islam“ („Islamo armija“) nariai minosvaidžiais apšaudė vyriausybės kontroliuojamas teritorijas netoli Dumos. Jų ugnis esą sužeidė kelis žmones ir privertė kariuomenę atsišaudyti. Duma yra paskutinis miestas, kurį šalia Damasko esančiame Rytų Gutos regione kontroliuoja sukilėliai. Kitos sukilėlių grupės jau sutiko persikelti į šiaurinę Sirijos dalį po šešias savaites trukusio Maskvos remiamų režimo pajėgų puolimo. Rusijos remiamos Sirijos pajėgos jau yra susigrąžinusios 95 proc. Rytų Gutos teritorijos per intensyvų aviacijos ir antžeminių pajėgų puolimą, pradėtą vasario 18 dieną. Rusija praėjusią savaitę pranešė, kad su „Jaish al Islam“ kovotojais, kontroliuojančiais Dumą, buvo susitarta, kad jie paliks šį miestą. Vis dėlto pranešama, kad kai kurie šios grupuotės nariai atsisako išvykti. Sirija ir Rusija savo ruožtu pagrasino pratęsti savo brutalų puolimą, jei „Jaish al Islam“ nesilaikys susitarimo.

