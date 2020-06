Antroji koronaviruso banga JK neišvengiama? Mokslininkų prognozėse – ir juodas scenarijus

Medicinos žurnale „The BMJ“ paskelbto tyrimo duomenimis, Europos šalyse nėra vadinamojo „bandos imuniteto“ (masinio persirgimo koronavirusu, leidžiančio susidaryti bent daliniam visuomenės imunitetui). Iki šių metų gegužės pradžios, kai Europos šalys pradėjo švelninti karantino metu taikytus apribojimus, mažiau nei 4 proc. Europos gyventojų buvo persirgę koronavirusu – vidutiniškai, nuo mažiau nei 1 proc. Norvegijoje, Vokietijoje ir Austrijoje iki mažiau nei 8 proc. Belgijoje (JK – 5,1 proc.).

Mokslininkai nerimauja, kad visiškai panaikinus karantiną, antroji koronaviruso epidemijos banga gali būti neišvengiama, o visuomenėje skambantys teiginiai, kad koronaviruso epidemija jau eina į pabaigą yra visiškai nepriimtini.

Mokslininkai beveik neabejoja, kad antroji koronaviruso epidemijos banga smogs JK – tik nesutariama kokia apimtimi ir kokio pobūdžio bus ši banga.

Pavyzdžiui, antroji koronaviruso banga prognozuojama Vakarų Midlandso gyventojams, kur užsikrėtimo koronavirusu skaičius yra vienas didžiausių šalyje. Palyginimui, tarp Sandvelo gyventojų užsikrėtimo koronavirusu atvejų skaičius siekia 325,6 atvejo 100 000 gyventojų, o didžiausias šalyje užsikrėtimo atvejų rodiklis (499,2 atvejo 100 000 gyventojų) yra Sanderlande.

Birželio pradžioje 27 žymūs JK medikai ir mokslininkai, įskaitant vieną iš buvusių Pasaulio sveikatos organizacijos direktorių prof. Anthony Costello, laišku kreipėsi į šalies premjerą Borisą Johnsoną ir paragino jį atlikti viešą tyrimą siekiant įvertinti šalies pasiruošimą antrajai koronaviruso epidemijos bangai, galinčiai smogti ateinančią žiemą. Pasak laiško autorių, kurių daugiau nei pusė yra profesoriai virusologijos, epidemiologijos, viešosios sveikatos ir kitose srityse, būtina ištaisyti esminius JK trūkumus, lėmusius vienus didžiausių mirtingumo rodiklių visame pasaulyje.

Laiške JK vyriausybė kaltinama nesugebėjimu tinkamai koordinuoti kovos su koronavirusu veiksmų vietinės savivaldos lygmenyje, nesugebėjimu tinkamai reaguoti į mokslininkų išvadas ir nesugebėjimu planuoti būtinų prekių ir paslaugų įsigijimo epidemijos metu.

JK vyriausybė nekomentavo mokslininkų laiško, tačiau kai kurie ministrai nedrąsiai pažadėjo, jog pasibaigus koronaviruso epidemijai, atras laiko „pamokų išmokimui“. Premjeras toliau deklaruoja, kad jis labai didžiuojasi vyriausybės pasiekimais užkertant kelią tolesnei koronaviruso plėtrai, nors pačioje JK mirčių nuo koronaviruso skaičius jau viršijo 40 000 arba daugiau nei dvigubai, ką britų mokslininkai galėtų įvardinti, kaip efektyvią kovą su koronavirusu.

JK vyriausybės blaškymąsi ir neryžtingumą sustiprina ir vis labiau ryškėjantis dalies valdančiosios Konservatorių partijos parlamentarų priešinimasis naujai įsigaliojusiam reikalavimui 14 dienų saviizoliuotis visiems iš užsienio į JK atvykusiems asmenims, įskaitant JK piliečius. Pasak kritikų, šis saviizoliacijos reikalavimas visiškai sužlugdys aviacijos ir turizmo sektorius bei užkirs kelią britų atostogavimui užsienyje.

Kartu JK vyriausybė kritikuojama, dėl nesėkmingo koronaviruso plėtros sekimo programėlės starto – iš pradžių buvo tikimasi, kad ši programėlė visuotinai pradės veikti iki šių metų birželio, o dabar pilnavertis jos veikimas atidėtas iki šių metų rudens pradžios. Oksfordo universiteto mokslininkų duomenimis, siekiant suvaldyti koronaviruso plėtrą, minėta programėle turėtų naudotis mažiausiai 60 proc. šalies gyventojų – kitaip tariant, programėlės visuotinio paleidimo nukėlimas į rudenį dar labiau priartina antrosios epidemijos bangos tikimybę.

Daug vaikų tėvų ir mokytojų nuogąstauja dėl prasidėjusio pradinukų grąžinimo į mokyklas, o taip pat nuo birželio 15 d. leista atsidaryti neesminių prekių parduotuvėms, kurių atidarymas sutampa su vyriausybės reikalavimu nuo birželio 15 d. visiems gyventojams dėvėti veido kaukes viešajame transporte, nors epidemijos pradžioje vyriausybė teigė, kad veido kaukių efektyvumas yra mažas ir šalyje nebuvo reikalavimo jų dėvėti.

Daugelio šalių mokslininkai sutaria, kad siekiant užkirsti kelią antrajai koronaviruso bangos plėtrai, vadinamasis R numeris (koronaviruso reprodukcijos arba viruso galimybės plėstis reitingo numeris) turi būti mažesnis nei 1.

Šiuo metu R numeris visoje JK svyruoja nuo 0,7 iki 0,9, o Anglijoje – nuo 0,7 iki 1. „Public Health England“ ir Kembridžo universiteto duomenimis, R yra daugiau nei 1 Šiaurės Vakarų Anglijoje, apie 1 – Pietvakarių Anglijoje. Kitaip tariant, bent jau Anglija yra ties pavojinga riba, jog koronaviruso epidemija artimiausioje ateityje gali atsinaujinti.

Mokslininkai prognozuoja, kad antroji koronaviruso epidemijos banga yra labiausiai tikėtina šį rudenį arba žiemą, kai vėl įsivyraus sezoninio gripo atvejai. Nors nėra jokių įrodymų, kad oro kaita stipriai veikia koronaviruso plėtrą, JK sveikatos apsaugos sistema gali neatlaikyti didžiulio krūvio, jei vienu metu šaliai smogtų ir sezoninis gripas ir atsinaujinęs koronavirusas.

Be to, nuogąstaujama, kad antroji koronaviruso epidemijos banga gali būti paskatinta mutavusio viruso, kaip tai atsitiko prieš šimtmetį ispaniško gripo, nusinešusio nuo keliolikos iki keliasdešimties milijonų gyvybių, atveju. Jei koronavirusas mutuos, antroji epidemijos banga savo intensyvumu ir pasekmėmis užtemdys dabartinę epidemiją, o prognozuojamas R rodiklis gali siekti 4 – antroji banga lemtų katastrofiškas pasekmes, jei iki to laiko nebus sukurta vakcina nuo koronaviruso.

Siekiant išvengti koronaviruso antrosios bangos ir R rodiklio mažesnio nei 1, mokslininkai ragina šalies valdžią neatsipalaiduoti ir toliau testuoti kuo daugiau žmonių, išlaikyti griežtus higienos (dažno rankų plovimo, kaukių dėvėjimo) bei socialinės distancijos reikalavimus, galinčius sėkmingai užkirsti kelią tolesnei koronaviruso plėtrai. Kai kuriose šalyse, kur koronaviruso epidemija atrodė jau nuslopusi (Kinijoje, Pietų Korėjoje, Artimųjų Rytų ir kitose šalyse), nauji koronaviruso protrūkio židiniai privertė sugrįžti prie griežtų karantino priemonių, kurių šiuo metu vis daugiau naikinama JK bei kitose Europos valstybėse.