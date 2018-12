„Katerio „Berdiansk“ vadas Romanas Mokriakas šiandien pareiškė tyrėjams, kad reikalauja su juo ir jo įgula elgtis kaip su karo belaisviais ir kad neduos Rusijos valdžiai jokių parodymų, kol jo pavaldiniai nebus paleisti“, – per „Facebook“ parašė advokatas Ilja Novikovas. R. Mokriakas laikosi nuomonės, kad „jis vienintelis atsako už tai, kas vyksta laive, kad jo įgula vykdė jo įsakymus ir jokiu būdu negali būti traukiama atsakomybėn“, pridūrė teisininkas. Anksčiau kito Rusijos perimto Ukrainos mažojo šarvuotojo katerio vadas Denisas Hrycenka irgi pareiškė laikąs save karo belaisviu ir atsisakė duoti parodymus. Pasak jo advokato Nikolajaus Polozovo, jūrininkas „savo kaltės nepripažįsta ir nelaiko savęs nusikaltėliu“. Lapkričio 25 dieną Rusijos pasieniečiai Kerčės sąsiauryje netoli Maskvos aneksuoto Krymo krantų apšaudė ir užėmė tris ukrainiečių karinio laivyno laivus, plaukusius iš Juodosios jūros į Azovo jūrą. Per incidentą 24 įgulų nariai buvo sulaikyti; trys jų yra sužeisti. Nors tarptautinė bendrija ragina jūrininkus paleisti, teismas nurodė dviem mėnesiams juos sulaikyti. Šiuo metu jie yra laikomi Maskvoje. Už neteisėtą Rusijos sienos kritimą įgulų nariams gresia įkalinimas iki šešerių metų. Kremliaus kritikai perspėjo, kad Rusija rengia parodomąjį jų teismo procesą. Ukrainos prezidentas Petro Porošenka tvirtino, kad šie jūreiviai yra karo belaisviai ir turėtų būti tuojau pat paleisti.

