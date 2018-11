„Prieš kelias dienas jį lėktuvu atskraidino į (Sankt) Peterburgą. Jį dar turi stebėti medikai, bet gyvybei pavojaus nėra. Kiek žinau, jis jau ne ligoninėje, tačiau apie grįžimą į Antarktidą nekalbama“, – penktadienį naujienų agentūrai „Interfax“ sakė Arkties ir Antarkties mokslinių tyrimų instituto direktorius Aleksandras Makarovas. Jis pridūrė, kad šiuo metu aptarinėjamas poliarinėse srityse dirbančių darbuotojų palaikymo metodų tobulinimas. „Nesakysiu, kad jų sąlygos ten itin uždaros, nes šalia daug užsienio stočių, palaikomi kontaktai, vyksta bendravimas. Tačiau, deja, tokių ypatingųjų atvejų pasitaiko. Dabar papildomai galvojame, kaip galima sustiprinti palaikomąjį elementą ... Tai ... atskira darbo su ten esančiomis grupėmis kryptis“, – sakė A. Makarovas. Spalio 23 dieną miesto teismų spaudos tarnyba pranešė apie namų areštą iki gruodžio 8-osios Sergejui Savickiui, kaltinamam bandymu nužudyti. Tyrėjai mano, kad spalio 9 dieną Rusijos stoties „Bellinsgauzen“, esančios Antarkties Karaliaus Jurgio saloje, valgykloje S. Savickis, norėdamas nužudyti nukentėjusįjį, tyčia peiliu mažiausiai kartą dūrė jam į torsą. Informuotas šaltinis „Interfax“ sakė, kad po konflikto S. Savickis pats pasidavė poliarinės stoties viršininkui. Pasak šaltinio, S. Savickis ir nukentėjusysis stotyje „Bellinsgauzen“ dirbo daugiau kaip pusmetį. „Tai (užpuolimas) tikriausiai yra padėties įkaitimo esant apribotoje erdvėje rezultatas“, – pridūrė šaltinis. Sovietų Antarkties ekspedicijos 1968 metų vasario 22 dieną įkurta stotis „Bellinsgauzen“ yra pavadinta Rusijos imperijos laivyno admirolo, Antarktidos žemyno atradėjo ir kelionės aplink pasaulį dalyvio Fabiano von Bellingshauseno (Fabiano fon Belingshauzeno) garbei.

