Pasauliui tai – pirmas kartas, kai seksualinė orientacija faktiškai prilyginama terorizmui. Latvijai tai – įspėjimas. Rusiškoji homofobija nuo europietiškosios skiriasi tik stipriai archaišku brutalumu, o šiaip ir V. Putinui pavaldūs, ir Europos homofobai kalba viena ir ta pačia kalba.

10 metų kalėjimo už vaivorykštę

Rusijos įstatymai, numatantys bausmes už įvairius nukrypimus nuo režimo diktuojamų politinių normų, yra jėzuitiškai sudėtingi ir užgriebiantys platų spektrą. Be to, jie dar ir taikomi ganėtinai voliuntaristiškai: bet kurį Rusijos pilietį arba užsienietį galima pasodinti už išgalvotą nusikaltimą – per tyrimą bus pramanyti bet kokie įrodymai, nekaltas žmogus kankinamas prisipažins bet ką, o teismas patvirtins bet kokį nuosprendį.