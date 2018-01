D. Trumpas neigė, kad per susitikimą su įstatymų leidėjais pavartojo apibūdinimą „sušiktos šalys (shitholes)“, bet girdėjęs tokius prezidento žodžius patvirtino vienas susitikime dalyvavęs senatorius. Paviešintas vulgarus prezidento komentaras sukėlė kritikos audrą. „NE KOLUMBIJOS APYGARDOS GYVENTOJAS? REIKIA VIETOS GYVENTI? IŠBANDYK MŪSŲ SUŠIKTĄ VIETĄ (shithole). ŠI VIETA YRA SUŠIKTA“, – skelbė užrašai, projektuoti ant įėjimo į D. Trumpui priklausantį viešbutį „International Hotel“ Vašingtono centre, rodo socialinėje žiniasklaidoje paskelbta filmuota medžiaga. Tada, virš įėjimo šviečiant didesniam užrašui „SHITHOLE“, buvo rodomi besišypsiančias išmatų krūvas vaizduojantys jausmaženkliai. Susiję straipsniai: Trumpas mėgina gesinti jo vulgaraus pareiškimo sukeltą audrą Kitame klipe matyti žodis „SHITHOLE“ virš įėjimo ir į duris nukreipta rodyklė. Vaizdo įrašai buvo paskelbti Robino Bello „Twitter“ paskyroje. R. Bellas yra surengęs ir kitų protestų projekcijomis. Minimas keiksmažodis esą buvo ištartas per ketvirtadienį Baltuosiuose rūmuose įvykusį D. Trumpo ir įstatymų leidėjų susitikimą, kurio tema buvo imigracijos reforma. Įstatymų leidėjams pateikus pasiūlymus keisti taisykles, susijusias su imigrantais iš Afrikos, Haičio ir Salvadoro , prezidentas, kaip pranešama, paklausė, kodėl Jungtinės Valstijos turėtų įsileisti žmones iš „sušiktų šalių“, o ne iš, pavyzdžiui, turtingos ir aiškiai baltųjų dominuojamos Norvegijos. Penktadienį D. Trumpas tviteryje aptakiai paneigė ištaręs tuos žodžius, apie kuriuos pranešė laikraščiai „The Washington Post“ ir „The New York Times“. Tačiau susitikime dalyvavęs demokratų senatorius Dickas Durbinas viešai atmetė prezidento pasiteisinimus ir sakė, kad D. Trumpas ne kartą vartojo „šlykščius ir rasistinius“ išsireiškimus. Pasak D. Durbino, D. Trumpas paklausė „Ar mums reikia daugiau haitiečių?“, o paskui pažėrė kritikos dėl imigracijos iš Afrikos. D. Trumpas „pasakė neapykantos kupinų, šlykščių ir rasistinių dalykų“, teigė D. Durbinas ir pridūrė, kad epitetas „sušiktos“ (shithole) yra „tikslus žodis, pavartotas prezidento – ir ne kartą, o kelis kartus“.











