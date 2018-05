Ugniagesių departamentas nurodė, kad per incidentą, ryte įvykusį ant Marėjaus gatvėje statomo dangoraižio, vieną praeivį kliudė krintančios stiklo šukės, bet jis medikų pagalbos atsisakė.

Šis pastatas yra maždaug už 10 kvartalų nuo Pasaulio prekybos centro komplekso.

Ugniagesių departamento leitenantas Crisas DiBenedetto sakė, kad į įvykio vietą atvykusius ugniagesius „apipylė stiklo šukių kruša“. Gelbėtojai padėjo įstrigusiems darbininkams nulipti nuo platformos ir grįžti į pastatą per 45-ojo aukšto langą.

Niujorko statybų departamentas nustatė, kad platforma nebuvo tinkamai pritvirtinta. Agentūra incidentą tebetiria ir kol kas nepateikė jokių oficialių pretenzijų dėl pažeidimų.

Mėginant gauti 64 aukštų pastatą valdančios bendrovės komentarą apie šį incidentą jos pardavimų skyrius telefonu kol kas neatsiliepė.

#HappeningNow Great Job by #NYPD ESU & @FDNY with the rescue of 2 people from a malfunctioning scaffold. Working together they successfully removed 2 workers from a scaffold stuck on the 40th floor high above Murray Street in #Manhattan. pic.twitter.com/t1TtVgjiVm

— NYPD Special Ops (@NYPDSpecialops) May 11, 2018