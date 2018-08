Lucos Lombardini (Lukos Lombardinio) palaikus aptiko kalnų policijos pagalbos tarnyba. Jo brolio ir jo sužadėtinės kūnai buvo netoliese, tačiau nuo kalno jie dar nenukelti, informavo pareigūnai.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.