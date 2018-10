7-osios flotilės pareiškime sakoma, kad sraigtasparnis „MH-60 Seahawk“ nukrito netrukus po pakilimo penktadienį ryte. Lėktuvnešis šiuo metu yra prie Filipinų krantų. Visų sužeistų jūreivių būklė stabili, pavojus jų gyvybėms negresia, pranešė JAV karinis laivynas. Tačiau jis nenurodė, kiek jūreivių buvo sužeista. Pareiškime sakoma, kad kai kurie sužeistieji bus apžiūrėti ir gydomi pasiekus krantą, bet pareigūnai nenurodė, kur tai įvyks. Laivynas nepateikė detalių apie sraigtasparniui ar lėktuvnešiui padarytą žalą, bet sakė, kad laivas visiškai pajėgus vykdyti savo saugumo ir stabilumo misiją Indijos ir Ramiojo vandenynų regione. Lėktuvnešis taip pat jau pratęsė mokomuosius skrydžius. Karinis laivynas nurodė, kad avarija įvyko lėktuvnešio smogiamajai grupei vykdant įprastas operacijas Filipinų jūroje. Avarijos priežastys tiriamos.

