Tačiau ką tik išrinkta naujoji centro dešinės Krikščionių demokratų sąjungos (CDU) lyderė, pakeitusi 18 metų šias pareigas ėjusią A. Merkel, visada akcentuoja, kad nėra tiksli savo garsiosios pirmtakės kopija. AKK, daugelio laikoma kanclerės pasirinkta politine įpėdine, pažadėjo tvirtai laikytis A. Merkel nubrėžto nuosaikaus kurso ir tvirtino, kad susilpnėjusiai CDU reikia užsiimti poziciją kaip „žmonių partijai per vidurį“. Tačiau ši 56 metų uoli katalikė ir trijų vaikų motina yra konservatyvesnė tokiais socialiniais klausimais kaip gėjų santuokos ir žadėjo griežtesnę liniją dėl migracijos, partijai siekiant susigrąžinti į kraštutinių dešiniųjų stovyklą pabėgusius rinkėjus. „Turiu savo protą ir tai yra nulėmę konfliktų su Angela Merkel“, – neseniai laikraščiui „Frankfurter Allgemeine“ sakė 56 metų A. Kramp-Karrenbauer. „Tačiau neketinu dirbtinai atsiriboti nuo jos“, – pademonstruodama jos skiriamuoju ženklu tapusį lojalumą pridūrė naujoji partijos lyderė. Globotinės pergalė reikš palengvėjimą kanclerei, kurios šansai likti šiame poste iki kadencijos pabaigos 2021-aisiais iš dalies priklauso nuo to, kaip ji sutars su naująja CDU vadove. Gėlės nuo Merkel Saro krašte – mažoje Vokietijos žemėje Prancūzijos pasienyje – gimusi A. Kramp-Karrenbauer augo didelėje katalikiškoje šeimoje. Save vaikystėje ir paauglystėje ji vadina nuoboda, kuriai labai patiko skaityti ir kuri niekada nedrįsdavo praleisti pamokų. 1984 metais ji ištekėjo už Helmuto Karrenbauerio (Helmuto Karenbauerio) ir pradėjo teisės ir politologijos studijas. Pora turi tris vaikus ir AKK dėkojo savo vyrui už tai, kad jis yra namuose sėdintis tėtis, leidžiantis jai kopti karjeros laiptais. A. Kramp-Karrenbauer buvo populiari regiono politikė, dirbo keliuose žemės ministrų postuose, o 2011-aisiais tapo Saro krašto premjere. Visos šalies dėmesį ji atkreipė 2017 metais, kai buvo perrinkta didžiule persvara. Tai buvo reta šviesi išimtis CDU, regionų rinkimuose patyrusiai virtinę nesėkmių. Po tos pergalės pati A. Merkel įteikė gėlių šiai trumpų plaukų šukuoseną ir akinius nešiojančiai politikei. Vėliau AKK suvaidino svarbų vaidmenį komplikuotose koalicijos derybose po aiškaus laimėtojo neiškėlusių visuotinių rinkimų ir pelnė pagyrų už ryžtą bei pragmatiškumą per tą susitikimų maratoną. Vasario mėnesį A. Merkel atsilygino AKK paskirdama ją antruoju žmogumi partijoje – CDU generaline sekretore – taip atviliodama politikę iš Saro krašto į Berlyną. „Valytoja Gretel“ Tapusi CDU vadove A. Kramp-Karrenbauer įgyja palankiausias pozicijas tapti savo partijos kandidate į kanclerio postą ir neslepia norinti gauti šias pareigas. AKK atmeta kritiką, kad ji tęs lygiai tokią pačią politiką, kaip ir A. Merkel, kai CDU būtina atsinaujinti, ir sako, kad neįžvelgia jokios būtinybės „panaikinti“ šios lyderės palikimą. Tačiau ji ėmėsi pastangų kurti savitą įvaizdį. Nors ir gyrė itin prieštaringai vertinamą A. Merkel 2015 metų sprendimą įsileisti į šalį šimtus tūkstančių prieglobsčio ieškotojų, AKK sako, kad reikia tvirtesnių veiksmų, kad būtų išsklaidyti vokiečių nuogąstavimai dėl saugumo ir integracijos. Politikė teigė, kad už nusikaltimus nuteisti prieglobsčio ieškotojai turėtų būti deportuoti ne vien iš Vokietijos, bet iš iš Šengeno erdvės. Ji taip pat kėlė galimybę sugrąžinti privalomąją karinę tarnybą arba metų trukmės alternatyviąją tarnybą, siekiant padidinti visuomenės sanglaudą. Ko gera, kontraversiškiausias jos veiksmas buvo nepritarimas tos pačios lyties asmenų santuokoms, įteisintoms Vokietijoje 2017 metais ir remiamoms A. Merkel. A. Kramp-Karrenbauer neretai dalyvaudavo Saro krašte kasmet rengiamuose karnavaluose ir daugelį pralinksmindavo persirengdama „valytoja Gretel“. Ji šį vaidmenį atliko ir praeitais metais, išėjusi į sceną vilkėdama chalatą, su šluota rankose, kad pasišaipytų ir didžiosios politikos veikėjų Berlyne. Toks A. Merkel poelgis, ko gera, būtų neįsivaizduojamas. Nepaisant šių skirtumų, dauguma vokiečių įsitikinę, kad AKK simbolizuoja ankstesnę politiką šalyje, besiruošiančioje užbaigti A. Merkel epochą. „Partijoje trokštama didesnės įtraukties ir pasitikėjimo savimi, – sakė ji. – Tačiau man neatrodo, kad šis troškimas visiškai kertasi su dabartiniu kursu.“

