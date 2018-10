Jamalas Khashoggi, rašęs amerikiečių laikraščio „The Washington Post“ nuomonių skilčiai, antradienį užėjo į Saudo Arabijos atstovybę atsiimti santuokai reikalingo oficialaus dokumento. Nuo tada apie jį neturima jokių žinių. Buvęs vyriausybės patarėjas J. Khashoggi pernai išvyko į Jungtines Valstijas, kad išvengtų galimo arešto. Apie žurnalisto dingimą pranešė sužadėtinė, palydėjusi jį iki konsulato ir likusi laukti prie pastato. Jos teigimu, į vidų užėjęs J. Khashoggi taip ir neišėjo iš konsulato. „Saudo Arabijos Karalystės generalinis konsulatas Stambule... patvirtino, kad ėmėsi atitinkamų procedūrų ir kartu su Turkijos pareigūnais aiškinasi Jamalo Khashoggi dingimo jam išėjus iš konsulato pastato aplinkybes“, – rašoma pareiškime, kurį išplatino Saudo Arabijos valstybinė naujienų agentūra SPA. JAV pareigūnai trečiadienį pranešė, jog taip pat aiškinasi šio įvykio aplinkybes, Turkijos prezidentūros atstovui pareiškus, kad J. Khashoggi užėjo į Saudo Arabijos konsulatą, bet iš jo neišėjo. „Remiantis mūsų turima informacija, šis asmuo, Saudo Arabijos pilietis, tebėra Saudo Arabijos konsulate Stambule“, – žurnalistams Ankaroje sakė prezidentūros atstovas spaudai Ibrahimas Kalinas. J. Khashoggi sužadėtinė turkė Hatice naujienų agentūrai AFP sakė nuo antradienio 13 val. vietos (ir Lietuvos laiku) neturinti jokių žinių iš Jamalo. „Nežinome, kur jis yra. Jei jis būtų išėjęs iš konsulato, kaip kad sako Saudo Arabija, žinotume, kur jis“, – tvirtino moteris.

