„Mūsų brolių ir seserų sirų, po dviejų operacijų sugrįžusių į savo šalį, yra 291 tūkstančių“, – ministro žodžius cituoja Anatolijos naujienų agentūra. S. Suleymanas kalbėjo apie dvi Turkijos kariuomenės operacijas „Eufrato skydas“ ir „Alyvos šakelė“, įvykdytas Sirijos šiaurėje. Šiuo metu Turkijoje yra 4,5 mln. pabėgėlių.

