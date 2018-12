Antradienį, 6 val. į pagalbą netoli Gyllyngvase paplūdimio ant seklumos užplaukusiam „Kuzma Minin“ laivui buvo iškviestos pagalbos tarnybos, informuoja news.sky.com.

180,5 m ilgio Vokietijoje statytas laivas prisišvartavo Falmuto įlankoje, o pirmadienį 23.30 val. atsilaisvino laivo inkaras, „Sky News“ informavo Pakrantės apsaugos agentūra.

An incredible sight here at Gylly beach in #Falmouth where a huge cargo ship has run aground. Updates at @CornwallLive pic.twitter.com/lJUKmp9Zul— Graeme Wilkinson (@Graemewilki) December 18, 2018