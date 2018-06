Spaudos konferencijoje, surengtoje kitą dieną po atakos „Capital Gazette“ redakcijoje, Ana Arandel apygardos policijos vadas Timothy Altomare'as nurodė, kad įtariamasis panaudojo „prieš maždaug metus“ legaliai įsigytą pompinį šautuvą. 38-erių Jarrodas Ramosas ketvirtadienio popietę buvo greitai sulaikytas, mėgindamas pasislėpti po biuro stalu, paskelbė policija. Teismui pateiktuose dokumentuose pareigūnai jį apibūdina kaip „užsispyrėlį“. Tai buvo vienas kruviniausių išpuolių prieš žurnalistus per visą JAV istoriją. Pareigūnams gerai žinoma, kad įtariamasis ne kartą grasino „Capital Gazette“ žurnalistams. Ginčas tikriausiai prasidėjo laikraštyje pasirodžius straipsniui apie tai, kad J. Ramosas teisme prisipažino priekabiavęs prie vienos moters. 2012-aisiais jis pateikė ieškinį dėl laikraščio skelbiamo šmeižto, tačiau teismas atmetė jį kaip neturintį pagrindo. Be to, J. Ramosas dažnai koneveikė redakcijos darbuotojus keiksmažodžių kupinose tviterio žinutėse. Pasak policijos, stebėjimo kameros vaizdo įraše matyti, kad užpuolikas iš pradžių šovė į stiklines duris, kad galėtų įeiti į redakciją. Žurnalistai slėpėsi po stalais ir kituose biuro vietose ir vėliau pasakojo apie skausmingas ir baisias akimirkas, kai išgirdo užpuoliko žingsnius ir keletą šūvių. Pareigūnai sureagavo maždaug per minutę ir areštavo šaulį nepanaudoję tarnybinių ginklų, paskelbė policija. Jie konfiskavo užpuoliko šautuvą ir aptiko pas įtariamąjį dūminių granatų. 2015-aisiais J. Ramosas parašė tviteryje, jog norėtų, kad laikraštis nebeskelbtų naujienų, bet „būtų maloniau“, kad du jo žurnalistai „nebekvėpuotų“. Tyrėjai nagrinėja jo paskelbtas žinutes ir ieško įkalčių jo bute, esančiame Merilando Lurelio apygardoje. Tarp nužudytųjų yra rašytojo Carlo Hiaaseno brolis – 59-erių laikraščio vykdomojo redaktoriaus pavaduotojas Robas Hiaasenas. C. Hiaasenas sakė esąs „priblokštas ir prislėgtas“, kad neteko brolio, kurį pavadino „vienu švelniausių ir linksmiausių pažįstamų žmonių“. Anapolio valdžia pranešė, kad išpuolio aukos bus pagerbtos per penktadienio vakarą vyksiančią ceremoniją aikštėje, esančioje netoli miesto tarybos rūmų. Meras Gavinas Buckley pažymėjo, kad vietos bendruomenė gedi. „Tai žmonės, kurie ateina į miesto tarybos posėdžius, turi klausytis nuobodžių politikų ir sėdėti tenai“, – sakė G. Buckley. „Jie nedaug uždirba. Tai tiesiog amoralu, kad jų gyvybės yra pavojuje“, – pridūrė meras. Per incidentą žuvo keturi žurnalistai – Geraldas Fischmanas, Robas Hiaasenas, Johnas McNamara, Wendi Winters – ir pardavimų asistentė Rebecca Smith. Laikraštis „The Baltimore Sun“, kuriam priklauso „Capital Gazette“, pranešė, kad įtariamas šaulys yra Jarrodas Ramosas, seniai ginčijęsis su laikraščiu dėl 2011 metų straipsnio „apie jam iškeltą baudžiamojo priekabiavimo bylą“.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.