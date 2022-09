Analitikas: žemė dreba po Putino kojomis

Kijevo pajėgos pradėjo didelio masto kontrpuolimą šalies šiaurės rytuose ir per kelias pastarąsias dienas atkovojo tūkstančius kilometrų Rusijos okupuotų žemių, rašo CNBC.

Artimi Kremliaus sekėjai teigia, kad prezidentas Vladimiras Putinas šiuo metu greičiausiai nagrinėja savo turimus variantus.

„Kremliaus karinio siužeto linija lūžinėja“, – pirmadienį savo komentaruose teigė Ianas Bremmeris, „Eurasia Group“ prezidentas.

„Jei tai tęsis, Putinas bus priverstas skelbti mobilizaciją – greičiausiai dalinę; bet kokiu atveju tiek politiniu, tiek socialiniu požiūriu tai būtų brangiai Rusijos prezidentui kainuosiantis žingsnis šalies viduje, kuris priverstų jį paskelbti karą su Ukraina ir tyliai pripažinti, kad Rusijai gresia karinės problemos“, – rašė jis.

Rusija primygtinai reikalauja savo invaziją į Ukrainą vadinti „specialiąja karine operacija“, ne karu.

„Maža to, dėl to Rusijos nusiteikimas taikyti Grozno tipo „bausmę“ ukrainiečiams tampa dar aršesnis, tiek sukeliant masinių aukų seriją Ukrainoje per dažnesnius išpuolius į miestų centrus, tiek, blogiausiu atveju, panaudojant cheminį ar net taktinį branduolinį ginklą mūšio lauke ir pasėjant visuotinę paniką, – pridūrė I. Bremmeris. – Jei Rusijos kare artimiausiu metu ir įvyks vienokių ar kitokių pokyčių, tai bus eskalacinis, ne derybomis pasiektas proveržis.“

Ukrainos pergalės mūšio lauke pastarosiomis dienomis ir jos sugebėjimas susigrąžinti dešimtis miestų ir kaimelių Charkivo srityje stumia Rusiją į itin nepalankią padėtį. Dabar ji visomis išgalėmis stengiasi apginti savo teritoriją Donecke ir Luhanske, kur yra įsikūrusios dvi prorusiškos „respublikos“.

Plačiai paplitusi nuomonė, kad Ukrainos kontrpuolimas šalies šiaurės rytuose buvo netikėtas rusų kariams, kurių buvo mažiau. Būta požymių, kad Rusijos pajėgos skubiai atsitraukė, palikdamos technikos ir amunicijos atsargas.

Prieš šiuos kontrpuolimus šiaurės rytuose Kijevas garsiai skalambijo apie kontrpuolimą Ukrainos pietuose, todėl Rusija ten perdislokavo savo karius.

Pirmadienį Kremliaus spaudos atstovas Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad Rusijos tikslai Ukrainoje išlieka tie patys – „išlaisvinti“ Donbasą – ir primygtinai tvirtino, kad mūšiai tęsis.

Tačiau Rusijoje girdėti nepasitenkinimo šūksniai, ir net atsidavę Kremliaus šalininkai išsako abejones dėl karo viešuose forumuose, įskaitant valstybinę televiziją.

„Mums buvo sakoma, kad viskas vyksta pagal planą. Ar tikrai kas nors mano, kad prieš šešis mėnesius buvo planuota palikti [miestą] Balakliją, atremti kontrpuolimą Charkivo srityje ir patirti nesėkmę mėginant užimti Charkivą?“ – įprastai proputiniškų pažiūrų politikos ekspertas Viktoras Olevičius kalbėjo per valstybinį NTV kanalą, skelbė „Moscow Times“.

Dar viena vieša figūra, buvęs įstatymų leidėjas Borisas Nadeždinas, sakė, kad Rusija gali nelaimėti karo, jeigu ir toliau kariaus taip, kaip kariavo iki šiol, ir pabrėžė, kad vienas iš dviejų: „arba mobilizacija ir plataus masto karas, arba teks trauktis“.

Pasaulinės rizikų konsultacinės bendrovės „Teneo“ analitikai pirmadienio vakare savo elektroniniu paštu atsiųstuose komentaruose teigė, kad Rusijos pajėgų kariniai nuostoliai ir pažeminimas „kelia rizikų prezidento Vladimiro Putino režimui, nes šalies viduje iš visų pusių svaidomos kritikos strėlės dėl vadinamosios specialiosios karinės operacijos“.

„Todėl Putinas jaučia vis stipresnį spaudimą reaguoti į vis nepalankesnę dinamiką fronto linijoje, kuri gali apimti arba eskalacinius veiksmus, arba raginimus pradėti derybas dėl paliaubų“, – pridūrė jie.

Dabar V. Putino režimo laukia sunkus pasirinkimas, karas užsitęsė, o jo nepakankamai atsargomis aprūpintų pajėgų kovinė dvasia greičiausiai slopsta, nes akivaizdžiai juntamas tinkamai organizuotos ir gerai apginkluotos Ukrainos kariuomenės spaudimas.

„Manyčiau, Maskvai gresia akivaizdus pasirinkimas: patirti žeminantį pralaimėjimą Ukrainoje, – kuris atrodo neišvengiamas, atsižvelgus į dabartinį karinių pajėgų dislokavimą, tiekimo grandines ir kovinių veiksmų įsibėgėjimą Ukrainos pusėje, arba prašyti taikos, – pirmadienį savo pranešime teigė korporacijos „BlueBay Asset Management“ vyresnysis besivystančių šalių strategas Timothy Ashas. – Arba eskaluoti visuotinę mobilizaciją ir masinio naikinimo ginklų (MNG) naudojimą, o gal ir Sirijos tipo beatodairišką Ukrainos miestų lyginimą su žeme.“

Pasak T. Asho, V. Putinas veikiausiai atsisakė visuotinės mobilizacijos varianto, kuris Rusijai reikštų karinę parengtį ir didelio masto naujokų-šalies piliečių šaukimą.

„Yra rizika, kad jie grįš namo palaikų maišuose, ir tai pakurstys Rusijos vidaus socialinius bei politinius neramumus“, – sakė jis, bet kartu pridūrė, kad V. Putinas vargu ar griebsis netradicinių ginklų, tokių kaip MNG.

„Putinas turėjo progą, bet „nenuspaudė gaiduko“, nes supranta, kad tai tik atgrasymo priemonės, o kai jis jas paleis, mums visiems prasidės visiškai naujas žaidimas, iškils trečiojo pasaulinio karo pavojus ir sunkiai suvaldoma įvykių grandinė, kurioje jis bus akivaizdžiai laikomas agresoriumi/pamišėliu bei praras daugumą savo draugų užsienyje, tarp jų, Kinijoje bei kitur“, – pridūrė T. Ashas.

Pasak jo, po galimų intensyvių oro antskrydžių Ukrainoje, Putinas gali mėginti pradėti „rimtas“ taikos derybas. „Bet jis turės paskubėti, nes žemė po jo kojomis Ukrainoje, o gal net ir Maskvoje, dreba“, – pažymėjo T. Ashas.

„Šiuo etapu visiškai įmanomas totalus Rusijos pajėgų krachas visoje Ukrainoje, įskaitant tas teritorijas, kurios buvo kontroliuojamos iki vasario 24 dienos, tarp jų, ir Krymą, ir netgi kalbama apie galimą Maskvos susiskaldymą ir grėsmes V. Putino išlikimui valdžioje. Stebėkite šią erdvę“, – sakė jis.

Chersonas itin svarbus



Tuo metu gynybos analitikas Michaelas Clarke‘as „Sky News“ sakė, kad ukrainiečiai, vadovaudamiesi standartiniais kariniais principais, per parą pasistūmėja apie 20 kilometrų.

Anot buvusio Karališkojo jungtinių tarnybų instituto generalinio direktoriaus, įsiveržus rusams, pastaruosius penkis mėnesius jie džiaugdavosi, jei pajudėdavo į priekį vieną kilometrą per parą.

„Jie vadovaujasi standartiniu kariniu principu – du priekyje, vienas gale. Tai yra du daliniai priekyje ir vienas už jų. Ukrainiečiai neabejotinai turi dar vieną diviziją, kurią galėtų nusiųsti į šį mūšį, tačiau ją prilaiko. Viena divizija Chersone, kita Charkive, o dar viena laukia“, – sakė jis.

Svarbiausia, pasak M. Clarke‘o, kad ukrainiečiai gali rinktis, ką daryti toliau.

„Rusai šiuo metu neturi iš ko per daug rinktis, nes yra labai įsitempę ir jiems prireiks laiko, kol gaus pastiprinimą“, – kalbėjo gynybos analitikas.

Jis sakė, kad Chersone gaunama nepatvirtintų pranešimų apie vietines paliaubas arba vietinius pasidavimus, ypač šiaurėje, nes rusai nebeturi amunicijos ir kitų svarbiausių atsargų po kelių atakų prieš tiltus, kuriuos kirsti turi rusų logistika, idant būtų užtikrintas tiekimas.

M. Clarke'as teigė: „Rusai akivaizdžiai patiria spaudimą ir gali palūžti, bet gali ir nepalūžti taip, kaip palūžo Donbase. Tačiau rusų kariai, esantys Chersone, apskritai yra geriau pasirengę. Tad jei išties palūš tame rajone, tai gali būti labai svarbu“.

Pasak jo, strateginiu požiūriu Chersonas yra daug svarbesnė vieta. Chersonas yra vienintelis didelis miestas, kurį rusai yra okupavę. Jis valdo prieigą prie Krymo, taip pat dalį hidroelektrinių energijos, kuri tiekiama į Krymą.

„Jeigu ukrainiečiai sugebės susigrąžinti visą Chersono regiono pakrantę, tuomet visas Krymas atsidurs jų artilerijos ir raketų taikiklyje. Jie galėtų padaryti taip, kad rusams Kryme būtų neįmanoma veikti kariniu požiūriu“, – sakė analitikas.

M. Clarke‘o nuomone, labiausiai tikėtinas rezultatas bus nestabilios paliaubos kitais metais, kurios dabar galėtų būti sudarytos palankesnėmis sąlygomis, nei ukrainiečiams galėjo atrodyti dar prieš savaitę.

„Mano manymu, kitoje žiemos pusėje ukrainiečiai gali turėti šansą išvaryti rusus iš visų teritorijų, kurias jie užėmė nuo šių metų vasario mėnesio. O tai būtų milžiniška pergalė“, – pridūrė jis.