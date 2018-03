Miesto centre „maždaug 11 val. (12 val. Lietuvos laiku) nutrūko elektros energijos tiekimas dėl nutraukto kabelio per kasimo darbus“ į pietus nuo Amsterdamo istorinės kanalų juostos, skelbiama kompanijos „Liander“ interneto svetainėje. „Elektros neturi maždaug 28 tūkst. namų ūkių“, – sakoma pranešime. Teko evakuoti ir uždaryti garsųjį Valstybinį muziejų (Rijksmuseum), taip pat uždarytas ir netoliese esantis Alardo Piersono (Alardo Pirsono) archeologinis muziejus, pranešė žiniasklaida. Amsterdamo istorinėje Muziejų aikštėje (Museumplein) esantys Van Gogho ir Modernaus meno (Stedelijk) muziejai lankytojams lieka atviri, informavo Nyderlandų valstybinis transliuotojas NOS. Praeiviai galėjo išvysti sutelktas didžiules policijos pajėgas prie Valstybinio muziejaus, kuriame saugomi neįkainojami paveikslai, tarp jų Rembrandto XVII a šedevras „Nakties sargyba“. Apie tai liudijo žmonių tviteryje paskelbtos nuotraukos. Kiti praeiviai fotografavo virtines stovinčių Amsterdamo tramvajų. Vieną tokių nuotraukų lydėjo užrašas: „Tramvajų eilė tarp Spau (Spui) ir Damo aikščių ... nepaprastas reginys“. Daugelis parduotuvių taip pat buvo uždarytos, o veikiančiose galima buvo atsiskaityti tik grynaisiais pinigais, skelbė NOS. Pasak kompanijos „Liander“, jos „technikai dirba ir stengiasi atkurti elektros tiekimą, tačiau sunku pasakyti, kiek tai užtruks“. Olandijos sostinę per metus aplanko maždaug 17 mln. turistų. Dauguma jų apsilanko Amsterdamo centre ir apžiūri kanalų žiedą ir garsųjį raudonųjų žibintų rajoną.











