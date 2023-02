Amsterdamas jau ne vienerius metus nori pažaboti masinį turizmą ir 2022-ųjų gale pranešė apie papildomas priemones. Pernai bent vieną naktį kanalų mieste praleido apie 18 mln. lankytojų. Be to, būta milijonai vadinamųjų dienos turistų.

Miesto duomenimis, per dieną į Amsterdamo centrą atvažiuoja apie 300–450 turistinių autobusų. Tai per daug ribotai erdvei, savo sprendimą argumentavo miesto valdžia. Autobusai siaurose gatvėse sukelia transporto spūstis ir kelia grėsmę dviratininkų ir pėsčiųjų saugumui. Be to, jie su įjungtu varikliu laukdami keleivių skleidžia per daug išmetamųjų dujų.

Išimtys bus taikomos vaikų, senų žmonių ar neįgaliųjų vežimui.