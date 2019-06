„Amnesty International“: žmogaus teisių padėtis Kinijoje toliau blogėja

„Vietoj tankų Kinijos vyriausybė dabar naudoja daug kitų represijos instrumentų“, - Berlyne sakė AI ekspertas Kinijos klausimu Dirkas Pleiteris. Nuomonės ar spaudos laisvės Kinijoje esą nėra nei analoginėje, nei skaitmeninėje erdvėje.

Teigiama yra tai, kad dalis gyventojų jau patys gali pasirinkti gyvenamąją ar darbo vietą. Be to, egzistuoja formaliai griežtesnės taisyklės prieš savivalę, pavyzdžiui, mirties bausmės atveju. Vis dėlto Kinija, per metus įvykdydama tūkstančius egzekucijų, yra pirmojoje vietoje šalių budelių sąraše.

Nuo 1989 metų Kinijoje taip pat priimta įstatymų, kurie išplečia gyventojų kontrolę ir palengvina savavališkus areštus, žmonių dingimą ir kankinimus.

Šiuo metu, anot AI, ypač akivaizdi uigūrų ir kazachų mažumų priespauda. „Iki milijono jų kalinami Sindziango regione“, - teigia ekspertas. ES esą privalo imtis priemonių, kad priverstų Pekiną gerinti padėtį.