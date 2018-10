Olegas Kozlovskis lankėsi neramiame Ingušijos regione, kur tūkstančiai žmonių pastarosiomis savaitėmis protestavo dėl Maskvos paremto susitarimo perduoti regiono teritorijos gabalą kaimyninei Čečėnijai. Vienas vyras, pareiškęs, kad atstovauja protestų judėjimo lyderiui, spalio 6-osios vakarą atėjo pas O. Kozlovskį į viešbutį ir palydėjo jį iki laukusio automobilio, sakoma „Amnesty International“ pareiškime. Kai tyrėjas buvo automobilyje, į jį įsėdo du kaukėti vyrai, kurių vienas kumščiu smogė jam į veidą. Paskui O. Kozlovskis buvo nuvežtas į laukus už regiono sostinės Magaso. „Jie laikė įrėmę ginklą man į galvą ir pasakė, kad mane nužudys, – sakė O. Kozlovskis. – Šie vyrai prisistatė kaip vietos Kovos su ekstremizmu centro – policijos specialiojo padalinio – pareigūnai. Jie reikalavo pasakyti mano kontaktinių asmenų Ingušijoje vardus ir grasino nužudyti mano žmoną ir vaikus, jei pranešiu, kas nutiko.“ Socialiniame tinkle „Facebook“ O. Kozlovskis, kuris yra Rusijos pilietis, sakė, kad jo pagrobėjai taip pat grasino jį išžaginti. Tačiau jis pridūrė: „Manęs neįbaugins tylėti. Būtina, kad pasaulis žinotų pavojus, su kuriais Rusijoje susiduria žmogaus teisių gynėjai ir aktyvistai.“ Užpuolikai surengė dvi netikras egzekucijas ir nufotografavo O. Kozlovskį nuogą. Jie grasino paskelbti nuotraukas, jei jis kam nors prasitars apie užpuolimą, sakoma pareiškime. Vėliau užpuolikai paėmė O. Kozlovskio telefoną ir kamerą, o tada nuvežė į kaimyninį Šiaurės Osetijos regioną ir paleido netoli oro uosto. „Amnesty International“ nurodė pateikusi skundą Rusijos pareigūnams. Teisių darbuotojai Rusijoje, ypač – Kaukazo regione, nuolat praneša apie puldinėjimą. Rusijos pagrindinės teisių gynimo grupės „Memorial“ Čečėnijos skyriaus vadovas yra sulaikytas nuo sausio ir kaltinamas disponavęs narkotikais. Aktyvistai sako, kad kaltinimai jam yra sufabrikuoti. „Memorial“ biuras Ingušijoje sausio mėnesį buvo padegtas.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.