Amerikoje per parą – didžiulis skaičius mirčių, dar nė viena šalis nebuvo tiek užfiksavusi

Tai yra kol kas didžiausias mirčių skaičius, užregistruotas kurioje nors pasaulio šalyje nuo pandemijos pradžios. Iki šiol tokio pobūdžio rekordas buvo užfiksuotas Italijoje kovo 27-ąją, kai užregistruotos 969 mirtys nuo COVID-19.

Johnso Hopkinso universitetas paskelbė duomenis, užfiksuotus nuo trečiadienio 20 val. 30 min. vietos (ketvirtadienio 3 val. 30 min. Lietuvos) laiku iki ketvirtadienio 20 val. 30 min. vietos (penktadienio 3 val. 30 min. Lietuvos) laiku.

Jungtinėse Valstijose iš viso užregistruotos 5 926 mirtys nuo koronaviruso.



Daugiausia aukų koronavirusas pareikalavo Italijoje, kur mirė 13 915 žmonių, antrą vietą užima Ispanija, netekusi 10 003 gyventojų.

Per pastarąją parą JAV užfiksuota per 30 tūkst. naujų užsikrėtimo COVID-19 atvejų, o bendras skaičius viršijo 243 000, praneša Johnso Hopkinso universitetas.

Tai yra praktiškai ketvirtadalis visų pasaulyje užregistruotų koronaviruso atvejų.

Labiausiai nuo COVID-19 Jungtinėse Valstijose nukentėjo Niujorkas, kur užfiksuota per 1 500 mirčių, o užsikrėtimo atvejų skaičius artėja prie 50 000, rodo vėlų ketvirtadienį paskelbti miesto sveikatos apsaugos pareigūnų duomenys.

Kaip per kasdienę Baltųjų rūmų konferenciją sakė JAV viceprezidentas Mike'as Pence'as, šalyje iš viso atlikta per 1,3 mln. koronaviruso testų.

„Dabar atliekame per 100 000 koronaviruso testų per dieną“, – per tą pačią konferenciją sakė prezidentas Donaldas Trumpas.

Jo teigimu, tai yra „daugiau nei bet kuri kita pasaulio šalis, tiek pagal gryną skaičių, tiek pagal [testų] skaičių vienam gyventojui“.

Baltųjų rūmų prognozės rodo, kad koronavirusas šalyje gali pareikalauti 100 000–240 000 gyvybių.

Federalinė nepaprastųjų situacijų valdymo agentūra (FEMA) ketvirtadienį paprašė JAV kariškių 100 tūkst. maišų lavonams.

Maždaug 85 proc. amerikiečių nurodyta laikytis vienokių ar kitokių karantino priemonių.

Niujorko, kuris yra JAV protrūkio epicentras, meras Billas de Blasio paragino gyventojus būnant lauke dengti veidus, o viceprezidentas Mike'as Pence'as sakė, kad artimiausiomis dienomis bus paskelbta rekomendacija gyventojams nešioti kaukes.

Trumpas atliko testą „dėl smalsumo“

JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį pranešė, kad jam Baltuosiuose rūmuose buvo atliktas antras testas dėl koronaviruso nuo tada, kai kilo infekcijos protrūkis, ir jo atsakymas vėl buvo neigiamas.

„Atlikau jį šįryt, – sakė D. Trumpas per spaudos konferenciją. – Jis parodė, kad prezidentas neserga [koronavirusine infekcija] COVID-19.“

D. Trumpui tyrimas dėl koronaviruso atliktas antrą kartą. Pasak prezidento, šįkart jis pasinaudojo nauju greituoju testu – procedūra truko vos minutę, o tyrimo rezultatai paaiškėjo po 15 minučių.

„Atlikau jį vedinas smalsumo, kad pamatyčiau, kaip greitai viskas vyksta. Jis daug paprastesnis. Esu atlikęs abu testus. Antrasis – daug malonesnis“, – sakė D. Trumpas.

Pirmasis tyrimas, prezidentui atliktas kovo viduryje, buvo labiau invazinis, o rezultatai paaiškėjo tik po kelių valandų.

73 metų D. Trumpas anksčiau nenorėjo, kad jam būtų atliekami testai, taip pat iš pradžių tvirtino, kad koronavirusas yra ne baisesnis už įprastą gripą, todėl griežtos karantino priemonės nereikalingos.

Visgi vėliau D. Trumpas pasiskelbė „karo meto prezidentu“ ir nurodė sparčiai didinti viruso testavimo apimtis.

D. Trumpui pirmas testas dėl koronaviruso buvo atliktas po kontakto su keliais jo privačiame kurorte Floridoje viešėjusios Brazilijos prezidento delegacijos nariais, kuriems vėliau buvo diagnozuota COVID-19.

Užsikrėtimo naujuoju koronavirusu atvejų pasaulyje skaičius ketvirtadienį viršijo milijoną, rodo naujienų agentūros AFP kaupiami oficialūs šalių ir Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenys.

188 valstybėse užregistruoti mažiausiai 1 000 036 užsikrėtimo atvejai, įskaitant 51 718 mirties atvejų.

Jungtinėse Valstijose, kur koronavirusas šiuo metu plinta sparčiausiai, užregistruoti 234 462 užsikrėtimo ir 5 607 mirties atvejai.

Italijoje, kur COVID-19 pareikalavo daugiausiai aukų, yra 115 242 užsikrėtimo ir 13 915 mirties atvejų. Ispanija pranešė apie 110 238 užsikrėtimo ir 10 003 mirties atvejus.

Kinija, kur gruodį atsirado naujasis koronavirusas, pranešė apie 81 589 užsikrėtimo ir 3 318 mirties atvejų.

Tikrasis užsikrėtimo atvejų skaičius, kaip manoma, yra didesnis, nes daug šalių testus atlieka tik sunkiems pacientams arba tiems, kuriems reikalinga hospitalizacija.