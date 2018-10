Skelbiama, kad bilietai buvo pirkti Ajovoje ir Niujorke. Jų turėtojai atspėjo visus šešis skaičius. Tai yra ketvirtas didžiausias aukso puodas JAV istorijoje. Laimingieji skaičiai yra 8, 12, 13, 19 ir 27, o papildomas skaičius yra 4. Beje, vos prieš keturias dienas kažkas loterijoje „Mega Millions“ laimėjo 1,537 mlrd. JAV dolerių. Tai buvo antras didžiausias laimėjimas loterijoje šalies istorijoje. Bilietas buvo pirktas Pietų Karolinoje. „Powerball“ loterija yra organizuojama 44-iose JAV valstijose ir Vašingtone, Kolumbijos apygardoje, JAV Mergelių Salose bei Puerto Rike. Tikimybė laimėti šioje loterijoje yra viena iš 292,2 milijono.

