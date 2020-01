Kanados ministras pirmininkas Justinas Trudeau pareiškė, kad turi žvalgybos duomenų, rodančių, kad buvo numuštas Irane sudužęs keleivinis lėktuvas. Avariją jis apibūdino kaip „tragediją, sukrėtusią ne tik Kanadą, bet ir likusį pasaulį“.

Jis pridūrė: „Mes turime žvalgybos duomenų iš daugelio šaltinių, įskaitant mūsų sąjungininkų ir mūsų pačių žvalgybą. Naujienos neabejotinai sulauks dar vieno sukrėtimo jau sielvartaujančioms šeimoms“ ir pridūrė, kad nauja informacija „sustiprina poreikį nuodugniai ištirti šį reikalą“.

BREAKING: Justin Trudeau: "We have intelligence from multiple sources, including our allies and our own intelligence. The evidence indicates that the plane was shot down by an Iranian surface-to-air missile."