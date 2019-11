Afganistane jis aplankė amerikiečių karius Bagramo oro pajėgų bazėje, esančioje netoli sostinės Kabulo, ir drauge su jais atšventė Padėkos dieną. Prezidentas vaišino karius kalakutiena, pozavo nuotraukoms ir po susitikimo su Afganistano vadovu Ashrafu Ghani pasakė kalbą.

„Talibanas nori susitarti, mes su jais susitinkame ir sakome, kad turi būti paskelbtos paliaubos, bet [anksčiau] paliaubų jie nenorėjo, o dabar nori“, – sakė JAV prezidentas žurnalistams.

Afganistane tebėra dislokuoti apie 13 tūkst. amerikiečių karių. Į šią šalį JAV įsiveržė prieš 18 metų, po Rugsėjo 11-osios atakų.

D. Trumpas sakė, kad planuoja sumažinti Afganistane dislokuotų karių skaičių iki 8 600, o netrukus pridūrė, kad „galime eiti ir dar toliau“, bet daugiau nedetalizavo.

„Nėra kitos vietos, kur mieliau švęsčiau šią Padėkos dieną, nei čia – su kiečiausiais, stipriausiais, geriausiais ir drąsiausiais kariais visoje planetoje“, – kariams sakė D. Trumpas, kuris karo nuvargintame Afganistane lankėsi pirmą kartą.

„Ką tik kai kuriems iš jūsų dalinau Padėkos dienos vakarienę... gerai praleidome laiką“, – sakė JAV vadovas.

D. Trumpas pajuokavo, kad jam vos pradėjus valgyti, kažkas jį pašaukė, todėl jis neparagavo kalakuto.

„Reikėjo pradėti nuo jo, o ne bulvių košės“, – sakė prezidentas.

„Bet tikiuosi, kad visiems patiko šis puikus maistas, jis tikrai atrodė gerai. Tikiuosi, kad per šias šventes visi gaus užtarnauto poilsio“, – kalbėjo jis.

Ilgiausias Amerikos karas

Jungtinės Valstijos anksčiau šiais metais pasiekė susitarimą su Talibanu dėl amerikiečių karių išvedimo iš Afganistano ir ilgiausio Amerikos karo užbaigimo mainais į saugumo garantijas.

Tačiau rugsėjo mėnesį, po išpuolio, per kurį žuvo amerikiečių karys, D. Trumpas netikėtai paskelbė, kad metus trukusios derybos žlugo, ir atšaukė kvietimą talibams susitikti Jungtinėse Valstijose.

„Artėjome prie pabaigos ir atsitraukėme. Nenorėjome to daryti dėl to, ką jie padarė“, – vėliau per susitikimą su A. Ghani sakė D. Trumpas, turėdamas galvoje JAV kario žūtį.

„Nuo tada puolėme juos labai smarkiai, jie niekada nebuvo taip smarkiai puolami“, – pridūrė JAV lyderis.

Talibanas atsisako oficialiai derėtis su Afganistano vyriausybe, nors diplomatinės pastangos dėl dialogo ir taikos susitarimo tęsėsi.

D. Trumpas ketvirtadienį sakė, kad karas Afganistane „bus išspręstas ne mūšio lauke“ ir kad „galiausiai reikės politinio sprendimo“, dėl kurio turės nuspręsti regiono žmonės.

JAV prezidentas dažnai žadėdavo pasitraukti iš JAV „nepabaigiamų karų“ ir nori prieš 2020 metų lapkričio rinkimus, kai turės sunkiai kovoti dėl perrinkimo, išvesti iš Afganistano daug karių.

Afganistaną toliau krečia smurtas, o JAV prezidentai dėl grėsmės saugumui Afganistane iki šiol gali lankytis tik trumpam, didžiausioje amerikiečių bazėje Bagrame, iš anksto neskelbiant apie jų apsilankymus.

A. Ghani, kuriam apie D. Trumpo atvykimą buvo pranešta vos prieš kelias valandas, padėkojo JAV prezidentui, siekiančiam „tokios taikos, kuri užtikrins praėjusių metų pasiekimus,.. jūsų saugumą ir mūsų saugumą“.

Talibanas praėjusią savaitę mainais į tris kalintus aukšto rango talibus perdavė du įkaitus – amerikietį ir australą, kuriuos laikė trejus metus. Šis apsikeitimas buvo laikomas postūmiu taikos deryboms.

Trintis su JAV pajėgų vadais

Tuo metu D. Trumpo santykiai su JAV pajėgų vadais neseniai pablogėjo dėl jo kišimosi į didelio atgarsio sulaukusias bylas.

D. Trumpas atšaukė karinio laivyno specialiųjų pajėgų (SEAL) nario Edwardo Gallagherio, kuris buvo kaltinamas karo nusikaltimais, bet galiausiai buvo pripažintas kaltu dėl lengvesnio nusižengimo, karinio laipsnio sumažinimą.

Prezidentas taip pat suteikė malonę šiam kariui, kurio bylą plačiai nušvietė prezidento atidžiai stebima televizija „Fox News“ ir kurį remia konservatyvūs D. Trumpo rinkėjai.

Tokius prezidento veiksmus griežtai kritikavo kariškių vadovybė, nerimaujanti, kad D. Trumpas kenkia karo teismo procesui.

D. Trumpas anksčiau šį mėnesį taip pat atmetė apkaltinamąjį nuosprendį dėl nužudymo kariui, 2012 metais įsakiusiam savo vyrams šaudyti į tris neginkluotus afganus.

Be to, prezidentas suteikė malonę kitam kariui, apkaltintam žmogžudyste dėl įtariamo talibų bombų gamintojo žūties 2010 metais.

Prieš slaptą 13 valandų skrydį į Afganistaną buvo tikimasi, kad D. Trumpas švęs Padėkos dieną savo rezidencijoje „Mar-a-Lago“ Floridoje ir vaizdo skambučiais pasveikins užsienyje tarnaujančius JAV karius.