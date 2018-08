E. Macronas siekia, kad Europa prisiimtų atsakomybę už savo gynybą, kad jos saugumas nebūtų taip priklausomas nuo Jungtinių Valstijų. Ketvirtadienį jis pareiškė, kad „esame suinteresuoti su Turkija, kaip ir su Rusija, palaikyti strateginę partnerystę, kuri ilgainiui leistų stabilizuoti (jų) santykius su Europos Sąjunga“. Prancūzijos vadovas pridūrė, kad „turime dar atnaujinti mūsų santykius su Rusija po Šaltojo karo pabaigos“. Pasak jo, seni įpročiai privedė „prie klaidų arba nesusipratimų per pastaruosius du dešimtmečius“. E. Macronas sakė šiuos klausimus aptaręs su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu Sankt Peterburge gegužę. Kai Europa turės savo strategiją ir gynybos autonomiją, „turėsime pergalvoti Europos saugumo architektūros sąlygas“ su Rusija, nes „esame suinteresuoti užtikrinti saugumą visame regione“, sakė E. Macronas per spaudos konferenciją. E. Macronas pabrėžė, kad „NATO išlieka svarbus aljansas“. Pasak jo, „mūsų darbas taip pat yra padaryti Europą tam tikru modeliu, globalizacijos keliamų iššūkių kelrodžiu švyturiu“. Prancūzijos prezidentas ketvirtadienį Helsinkyje susitiko su Suomijos prezidentu Sauli Niinisto ir premjeru Juha Sipila. Tai antra jo kelionės po Šiaurės Europos šalis dalis. Anksčiau jis lankėsi Kopenhagoje. Suomija išreiškė susidomėjimą E. Macrono planais stiprinti Europos šalių bendradarbiavimą gynybos srityje. Tačiau Danija savo santykiuose su ES gynybos srityje naudojasi vadinamąja atsisakymo išlyga – tai reiškia, kad šalis nedalyvauja bloko kariniuose reikaluose.











