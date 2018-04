Žinutėje socialiniame tinkle „Twitter“ vietos laikraštis „Asharq AL-awsat“, remdamasis kariniais šaltiniais teigia, kad lėktuve iš viso buvo apie 200 žmonių ir visi jie žuvo.

Skelbiama, kad lėktuvas sudužo Bufariko mieste, esančiame už 30 kilometrų nuo Alžyro sostinės.

