Alžyro vidaus reikalų ministras Noureddine'as Bedoui ir jo kolega iš Mauritanijos Ahmedou Ouldas atidarė punktą netoli Alžyro miestelio Tindufo. Šalių vyriausybių atstovai žurnalistams sakė, kad sienos kirtimo punktas padės padidinti saugumą ir prekybos apimtis. Nacionalinė naujienų agentūra APS sakė, kad punktas, dėl kurio buvo susitarta 2017 metų lapkritį, Alžyrui kainavo beveik 10 mln. JAV dolerių. Alžyro siena su Mauritania siekia 450 kilometrų Sacharos dykumoje. Šį regioną savo veiklai nuolat naudoja kontrabandininkai bei ginkluotos grupuotės, o Mauritanija sieną su Alžyru yra paskelbusi karine zona.

