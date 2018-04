Anot vietos kalnų gelbėtojų tarnybos, du liudininkai šeštadienį pranešė gelbėtojams apie snieglentę, stirksančią iš sniego. Ji buvo rasta už nusileidimo trasos teritorijos netoli Meribelio kalnų slidinėjimo kurorto. Vienas gelbėtojų tarnybos pareigūnas sakė, kad vyras tikriausiai buvo įstrigęs apie pusvalandį, kol jį pamatė šalimais buvę žmonės. Į įvykio vieta atvykus gelbėtojams, vyrui jau buvo sustojusi širdis, pranešė tarnyba. Žuvusysis – patyręs Meribelio kurorto darbuotojas – ko gera, prieš trečiadienį įvykstant nelaimei slidinėjo vienas. Šiuo metu tiriamos šio incidento aplinkybės. Šiemet Prancūzijos Alpėse per sniego griūtis ar nelaimingus atsitikimus slidinėjant žuvo 15 žmonių.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.