Aliaskai smogė galinga stichija

Pirmasis 7 balų požeminis smūgis įvyko 8 val. 29 min. vietos (19 val. 29 min. Lietuvos) laiku, kai 300 tūkst. gyventojų turinčiame mieste daugelis vaikų skubėjo į mokyklas, o darbuotojai važiavo į darbą. Vėliau regione užfiksuota daug pakartotinių smūgių, iš kurių stipriausias buvo 5,7 balo.

JAV žiniasklaida informavo, kad keli žmonės buvo sužeisti, daugiausiai stiklo šukių arba krentančių daiktų, bet pranešimų apie žuvusiuosius nebuvo.

To the Great people of Alaska. You have been hit hard by a “big one.” Please follow the directions of the highly trained professionals who are there to help you. Your Federal Government will spare no expense. God Bless you ALL!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 30, 2018