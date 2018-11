Pirmojo stipresnio smūgio, užfiksuoto 8 val. 29 min. vietos (19 val. 29 min. Lietuvos) laiku, epicentras buvo vos už 13 km nuo pagrindinio valstijos miesto Ankoridžo, turinčio 300 tūkst. gyventojų, nurodė JAV Geologijos tarnyba (USGS). Pranešimų apie žuvusius arba sunkiai sužeistus žmones kol kas nebuvo. Pradėjus siūbuoti pastatams, žmonės spruko į lauką arba slėpėsi po stalais. Miesto centre viename dviejų aukštų pastate matėsi atsivėrusių įtrūkimų. Socialiniuose tinkluose paskelbtose nuotraukose matyti nukritusios lubų plokštės vienoje Ankoridžo vidurinėje mokykloje; kai kur buvo bangomis iškilnota gatvių danga, žemėje atsivėrė didelių plyšių. Nacionalinė vandenynų ir atmosferos administracija (NOAA) anksčiau pranešė, kad cunamių pavojus paskelbtas Aliaskos pietinio Kenajaus pusiasalio ir Kuko įlankos pakrantėms. Tačiau nenustačius jokių jūros dugno nuošliaužų, galinčių sukelti pavojingų bangų, pavojus buvo atšauktas. Stiprūs požeminiai smūgiai, kurių židinys buvo apie 41 km gylyje, didžiausio Aliaskos miesto prekybos centruose išbarstė lentynose buvusias prekes; namuose nuo sienų krito veidrodžiai ir paveikslai. Daugelis gyventojų liko be elektros. Po pirmojo drebėjimo praėjus apie penkioms minutėms smogė 5,8 balo pakartotinis smūgis. Ankoridže gyvenantis teisininkas Justinas Cappas sakė, kad drebėjimas smogė jam ruošiantis važiuoti į darbą. Koridoriuje užsitrenkusios durys nubrozdino jam delną. J. Cappas sakė gyvenantis Ankoridže jau aštuonerius metus ir pridūrė, kad šis žemės drebėjimas buvo smarkiausias iš jo patirtų. Kitas teisininkas Hankas Graperis prasidėjus požeminiams smūgiams vairavo. Iš pradžių jis pagalvojo, kad sprogo automobilio padanga, bet pamatęs gatvėje siūbuojančius stulpus suprato, kas vyksta. Pasak H. Graperio, šis drebėjimas buvo „nuožmiausias“ per 20 jo gyvenimo Ankoridže metų. Aliaskos universitetas pranešė visai dienai stabdantis darbą. „Visi nebūtini darbuotojai turėtų vykti namo“, – sakoma jo „Twitter“ žinutėje. Ankoridžo oro uostas laikinai sustabdė išvykstančius reisus ir nepriėmė atskrendančių lėktuvų, evakavus dispečerių bokštą. Per „Twitter“ paskelbtame vaizdo įraše matyti kelyje į oro uostą atsivėrę dideli plyšiai ir įstrigęs automobilis. 1964 metų kovo 27 dieną Aliaskai smogė 9,2 balo žemės drebėjimas – smarkiausias per JAV seisminių matavimų istoriją. Tąsyk požeminiai smūgiai, kurių epicentras buvo maždaug 120 km į rytus nuo Ankoridžo, truko apie puspenktos minutės ir sukėlė cunamį, nusinešusį apie 130 žmonių gyvybių.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.