Aleksijevič kreipėsi į Lukašenką: dink, kol nevėlu!

72 metų rašytoja 2015 metais pelnė Nobelio literatūros premiją už savo darbą, kuriame aprašomi karo ir gyvenimo siaubai valdant represiniam sovietų režimui, įskaitant 1986 metais įvykusią Černobylio katastrofą.

Pirmąkart viešai reaguodama į protestus, įsiplieskusius Baltarusijoje po sekmadienį įvykusių ginčijamų prezidento rinkimų, S. Aleksijevič interviu „Laisvosios Europos radijo/Laisvės radijo“ (Radio Free Europe/Radio Liberty, RFE/RL) Baltarusijos redakcijai sakė, jog A. Lukašenka turėtų taikiai atsistatydinti, kad būtų išvengta kruvino pilietinio karo.

„Norėčiau pasakyti tą patį, ką žurnalistė Svetlana Kalinkina gražiai pasakė: „Gražiai išeik!..“ Bet tai neveiks, jau kraujas [buvo pralietas]. Dink, kol nevėlu, kol neįstūmei žmonių į baisią bedugnę, į pilietinio karo bedugnę! Dink! Niekas nenori Maidano, niekas nenori kraujo“, – S. Aleksijevič kreipėsi į A. Lukašenką, kurį ji jau seniai kritikuoja.

„Tik tu nori valdžios. O tavo valdžios troškimas reikalauja kraujo“, – sakė S. Aleksijevič ir apkaltino Baltarusijos valdžią „paskelbus karą savo tautai“.

Ji pareiškė esanti priblokšta „nežmoniškų, šėtoniškų“ milicijos veiksmų, teigdama, kad jie anksčiau nebuvo net įsivaizduojami. Autorė spėjo, kad Minskas galėjo gauti pastiprinimų iš Rusijos.

„Žmonės yra visiškai tikri. Ir aš žinau, iš kur šis užtikrintumas kyla. Niekas aplinkui nemato tų, kam patiktų A. Lukašenka, tų, kurie jį gintų taip, kaip gynė anksčiau“, – paklausta, ar žmonės įsitikinę, kad A. Lukašenka rinkimus pralaimėjo, kalbėjo Nobelio premijos laureatė.

„Tad kaip po viso to, kas vyksta mūsų gatvėse, galima būtų tikėti tuo žmogumi?! Sklinda gandai (sakė Anatolijus Lebedka, panašu, jis turi patikrintos informacijos) apie tai, kad čia daug Rusijos OMON pareigūnų. Tad kaip tai kam nors gali patikti? Kas gali tam pritarti? Be to, baltarusiai nuolat pabrėžia, kad mes esame taikūs žmonės, mes nenorime nieko nužudyti, nenorime nieko mušti. Bet susiduriame su beveik nežmonišku, tiesiog šėtonišku įniršiu, kuriuo dabar pasižymi OMON – man sunku patikėti, kad tai Baltarusijos OMON. Man atrodo, jog baltarusių vaikinai negalėtų šitaip mušti savo mamų ir seserų. Visa tai atrodo neįtikėtina. Mažuose miesteliuose, kur visi vieni kitus pažįsta, OMON atsisako mušti žmones. Žmonės nenori mušti savų. O čia vyksta kažkas neįtikėtino...“ – kalbėjo ji.

Paklausta, ar ji būtų pasirengusi tapti tarpininke tarp valdžios ir protestuotojų, S. Aleksijevič atsakė: „Jei aš būčiau jaunesnė ir nesirgčiau, tada tikriausiai.“

Prieš savaitgalį įvykusius prezidento rinkimus Nobelio premijos laureatė sakė balsuosianti už A. Lukašenkos pagrindinę varžovę – opozicijos atstovę Sviatlaną Cichanouskąją.

Rašytoja sakė suprantanti, kodėl S. Cichanouskaja – tik neseniai į politiką pasukusi namų šeimininkė – antradienį išvyko iš Baltarusijos į saugią Lietuvą.

„Ji buvo ir tebėra pokyčių, naujo gyvenimo siekio simbolis“, – mano S. Aleksijevič.

„Ji padarė viską, ką galėjo. Negaliu apie ją pasakyti nieko bloga. Dabar tegul iniciatyvą perima vyrai“, – sakė ji.

Rašytoja pareiškė palaikanti opozicijos politiką Valerą Capkalą – buvusį diplomatą, kurio žmona dirbo S. Cichanouskajos rinkimų štabe.

V. Capkala trečiadienį paskelbė planuojantis suformuoti naują opozicinį politinį judėjimą – Nacionalinio išsigelbėjimo frontą.

Tuo metu S. Aleksijevič išreiškė susižavėjimą Baltarusijos protestuotojais: „Per pastarąsias kelias savaites tiesiog įsimylėjau savo žmones.“1

„Tai yra visiškai kitokie žmonės, jų galia yra visiškai kitokia. Anksčiau buvau šiek tiek nusivylusi, o dabar – nesu“, – pridūrė ji.