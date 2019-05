Demokratų partijos vadovaujamos opozicijos lyderiai nusprendė sekmadienį surengti nedidelę demonstraciją dėl vieno įtakingo partijos nario suėmimo, ir paragino pirmadienį surengti didesnį protestą nacionaliniu mastu.

Šeštadienį Albanijoje taip pat vyko protestas, per kurį neišvengta neramumų. Opozicijos šalininkai svaidėsi Molotovo kokteiliais, o policija panaudojo ašarines dujas bei vandens patrankas. Be to, buvo sužeista protestuotojų ir policijos pareigūnų.

Opozicija kaltina socialistų premjero Edi Ramos (Edžio Ramos) vyriausybę korupcija ir ryšiais su organizuotu nusikalstamumu. Vyriausybė tokius kaltinimus neigia.

E. Rama pasmerkė šeštadienį prasiveržusį smurtą ir pareiškė, jog „Albanija nukentėjo“.

Kitą mėnesį Albanija turėtų sulaukti atsakymo iš Europos Sąjungos, ar bus galima pradėti derybas dėl narystės bloke, be to, birželio pabaigoje šalyje vyks vietos valdžios rinkimai.