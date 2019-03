„Šiuo metu yra 22 (žuvusieji). Deja, jaučiu, kad šis skaičius gali dar didėti“, – sakė Li apygardos šerifas Jay Jonesas.

Anksčiau jis buvo pranešęs apie 14 žuvusiųjų ir apie kelis „labai rimtai sužeistus“ žmones.

Pasak jo, gyvų žmonių nelaimės zonoje netoli Boregardo ieško dronai su šilumą fiksuojančiais prietaisais, bet pavojingos sąlygos vėlai sekmadienį trukdė paieškai. Intensyvi paieška bus pratęsta pirmadienį ryte.

J. Jonesas padarytą žalą pavadino „katastrofiška pagal namų sugriovimo mastą, kurį matėme“.

Tornado, kuris praslinko sekmadienį po 14 val. vietos laiku, ant žemės paliktas sugriovimų pėdsakas yra 0,8 km pločio ir kelių kilometrų ilgio, sakė J. Jonesas. Pasak jo, tornadas sunaikino daug individualių namų ir namelių ant ratų.

Pareigūnai perspėjo, kad žuvusiųjų skaičius gali didėti, nes gelbėtojai dar tikrina nuolaužas Boregarde, esančiame 95 km į rytus nuo Alabamos sostinės Montgomerio.

If you look carefully you can actually see the Cell Phone tower Get knocked down by the Violent wedge Tornado as it crosses US 280 #ALWX pic.twitter.com/TDwwWHWTNq

— TornadoezTV (@TornadoezT) March 3, 2019