Aktyvus Putino režimo priešininkas Dmitrijus Bykovas – apie rusų literatūrą ir Dostojevskį: ieškoti kaltų kultūroje – neproduktyvu

– Kai televizijos kanalas „Dožd“ neteko licencijos, jūs atšaukėte savo pasirodymą Rygoje, nors iki tol dažnai čia švęsdavote savo gimtadienį – gruodžio 20-ąją. Ar dabar kas nors pasikeitė?

– Tada nutariau, kad po to, kai „Dožd“ neteko prieglobsčio, ir man nedera rengti pasirodymų. Bet nuo to įvykio praėjo nemažai laiko, be to, Rygoje yra tam tikras skaičius žmonių, kuriems, manau, gali būti svarbu ar bent įdomu tai, apie ką ketinu kalbėti. Negana to, tada prieš pat mano renginį buvo išspausdintas ganėtinai nemalonaus kvapelio, visiškai šmeižikiškas paskvilis (kalbama apie Beno Latkovskio rašinį leidinyje „Neatkariga Rita Avize“ („Nepriklausomas ryto laikraštis“), – red. past.). Dabar tokio paskvilio niekas neparašė.