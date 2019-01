Meteorologinė stotis Orlandere užfiksavo 54,6 metrų per sekundę vėjo gūsius – tai atitinka 196,6 kilometrus per valandą. Tokie vėjo gūsiai yra stipriausi šioje vietovėje nuo pat 1982-ųjų, kai čia prasidėtas vėjo gūsių matavimas, rašo „Adresseavisen“.

Šviesų spektaklis

Triondelage siaučia ne tik smarkus vėjas – per pastarąsias 24 valandas čia užfiksuota apie 50 žaibo iškrovų, kaip rodo Meteorologijos instituto žemėlapis. Kaip rašo dienraštis, griaustinis ir žaibai sukūrė tiesiog neprilygstamą šviesų spektaklį.

Ryte kai kur nutrūko elektros energijos tiekimas. Triondelago policija pirmadienio rytą iš sunerimusių gyventojų, kuriuos pažadino audra, sulaukė kelių užklausų.

Palietė kalnų kelius ir keltus

Prastos oro sąlygos, smarkus vėjas ir pūga pirmadienio rytą kėlė ir daugiau iššūkių – paskatino ir sudėtingą situaciją keliuose. Daugelis kalnų kelių buvo visiškai uždaryti arba juose susidarė spūstys ir transporto priemonių kolonos. Vakarinėje Norvegijos pakrantėje audra sukėlė nesklandumų keltų darbui.

Daugybė perspėjimų apie pavojų

Norvegijos meteorologijos institutas paskelbė keletą perspėjimų apie pavojų. Be kitų vietovių, ypač didžiulis lavinų pavojus yra Trolheimene, Miorė ir Rumsdalyje, Sunmiore ir Fjordane. Institutas taip pat paskelbė perspėjimą dėl itin smarkaus vėjo, be to, pranešė apie itin daug iššūkių keliančias vairavimo sąlygas.

Tikėtina, kad audra nenurims ir pirmadienį vakare, ypač pakrantėse prognozuojamas stiprus vėjas, tačiau viliamasi, jog jis po truputį rims.

Meteorologijos institutas paragino rizikuojančius eiti į lauką gyventojus neužmiršti atsargumo ir atkreipti dėmesį, kad oro pokyčiai gali būti staigūs. Besirengiantiems važiuoti vairuotojams patariama įsitikinti, jog jų automobilio padangos yra tinkamos tokioms oro sąlygoms.