Žmonės per nelaimę nenukentėjo. Laikraštis „The Des Moines Register“ pranešė, kad traukinio avarija sekmadienį ryte įvyko sugriuvus tiltui, kuriuo važiavo „Union Pacific“ traukinys. Anot pareigūnų, pavojingų medžiagų į upę nepateko. Sijų apygardos šerifo departamento filmuotoje medžiagoje matyti upėje riogsanti krūva sulamdytų vagonų ir sugriuvęs tiltas. Oltono miesto administracijos vadovas Dale'as Oltmansas nurodė, kad nelaimė įvyko sekmadienį apie 4 val. 30 min. vietos (12 val. 30 min. Lietuvos) laiku nedidelio Oltono miestelio pakraštyje. „Union Pacific“ atstovė spaudai Raquel Espinoza sakė, kad prie nelaimės galėjo prisidėti pastaruoju metu pliaupęs smarkus lietus ir patvinęs vanduo. Traukinys važiavo iš Mankeito Minesotoje į Nort Platą Nebraskoje.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.