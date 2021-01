JAV karo laivas „USS Porter“ į Juodąją jūrą per rutininį patruliavimą įplaukė sausio 28 dieną. Jis prisijungė prie jūroje seniau dislokuotų laivų „USS Donald Cook“ ir degalų atsargas plukdančio „USNS Laramie“, teigiama JAV karinio laivyno išplatintame pranešime.

Skelbiama, kad tai didžiausias JAV laivyno laivų skaičius Juodojoje jūroje per pastaruosius trejus metus, praneša „Breaking Defence“. Be to, visai neseniai pirmą kartą telefonu kalbėjosi naujasis Jungtinių Valstijų prezidentas Joe Bidenas ir Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas.

„USS Porter“ dislokavimas Juodojoje jūroje demonstruoja „mūsų tęstinį įsipareigojimą saugumui ir stabilumui regione tiek mūsų NATO sąjungininkams, tiek partneriams“, pranešime akcentuoja vadas Thomas Ralstonas.

Juodoji jūra įgijo dar daugiau strateginės svarbos Jungtinėms Valstijoms ir NATO po to, kai Rusija aneksavo Ukrainai priklausantį Krymo pusiasalį, suteikdama Maskvai didesnę įtaką regione.

Su Juodąja jūra ribojasi tokios NATO valstybės narės kaip Turkija, Rumunija ir Bulgarija, prieigą turi Ukraina ir Gruzija. Pastarosios suinteresuotos naryste Vakarų kariniame aljanse.

Rusija gana greitai sureagavo į padidėjusį Jungtinių Valstijų buvimą Juodojoje jūroje – Kryme buvo aktyvuota mobili pakrančių apsaugos priešlaivinė sistema.