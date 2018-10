Štai kas žinoma apie įtariamąjį, kuris, kaip pranešama, sušuko „Visi žydai turi mirti!“, kai pradėjo šaudyti ir nužudė 11 žmonių bei sužeidė dar šešis. Pitsburgo viešojo saugumo tarnybos vadovo teigimu, įtariamasis, turintis kelias šautines žaizdas, yra „patenkinamos būklės“ ir yra gydomas „Allegheny General“ ligoninėje. R. Bowersas, kuris, kaip pranešama, yra 46 metų amžiaus, regis, niekada nebuvo teistas, o Federalinio tyrimų biuro (FTB) pareigūnas pareiškė, kad jis anksčiau nebuvo patekęs į teisėsaugos akiratį. Bobas Jonesas, už FTB Pitsburgo biurą atsakingas specialusis agentas, pareiškė, jog teisėsaugos institucijos mano, kad jis veikė vienas, tačiau visų priežasčių, kodėl jis surengė išpuolį, dar nenustatė. R. Bowersas turėjo leidimą nešiotis šaunamąjį ginklą ir nuo 1996 metų šaunamuosius ginklus buvo įsigijęs mažiausiai šešis kartus, pranešė televizijos kanalas CNN, remdamasis vienu teisėsaugos pareigūnu. Pareigūnai pareiškė, kad R. Bowersas buvo apsiginklavęs šturmo šautuvu ir mažiausiai trimis pistoletais, kai įsiveržė į konservatyvių žydų kongregacijos sinagogą „Tree of Life“ („Gyvybės medis“). O pastaruoju metu įtariamas šaulys internete, regis, buvo parašęs nemažai smurtinių antisemitinių įrašų, visų pirma svetainėje „gab.com“, kurioje dažnai iškeliamos įvairios sąmokslo teorijos. Robertas Bowersas AFP / Scanpix „Aš einu“ R. Bowerso paskyros puslapio viršutinėje dalyje buvo įrašyta citata: „žydai yra šėtono vaikai“, rodo nuotraukos iš laikinai jau uždarytos paskyros, kurias paskelbė ekstremistų judėjimus stebinti organizacija „SITE Intelligence Group“. Prieš kelias valandas iki šaudynių R. Bowers svetainėje „gab.com“ parašė: „HIAS patinka įsileisti įsibrovėlius, kurie žudo mūsų žmones. Negaliu sėdėti sudėjęs rankų ir žiūrėti, kaip išžudomi mano žmonės... Aš einu.“ HIAS – tai santrumpa, kuria vadinama pagalbos hebrajų imigrantams draugija, turinti biurus Niujorke ir Merilande. O prieš 17 dienų iki šeštadienio išpuolio jis svetainėje užsipuolė HIAS už tai, kad ši „atsiveža priešiškai nusiteikusius įsibrovėlius, kad šie gyventų tarp mūsų“. HIAS išpuolį pavadino „siaubinga tragedija“. Kitame įraše, kurį pacitavo laikraštis „The New York Times“, R. Bowersas pareiškė, kad prezidentas Donaldas Trumpas jam nerūpi, nes jis „yra globalistas, o ne nacionalistas“. „Gab.com“ – tarp baltaodžių nacionalistų populiari svetainė – paskelbė pranešimą, kuriame pareiškė, jog „visiškai netoleruoja“ smurto ar terorizmo, ir pridūrė „liūdinti ir esanti pasibaisėjusi dėl žinių“ iš Pitsburgo. Svetainė nurodė, jog, sužinojusi apie išpuolį, nustatė, kad įtariamas šaulys svetainėje yra susikūręs paskyrą. Ji tuomet blokavo R. Bowerso paskyrą ir nedelsdama kreipėsi į FTB. Kalbėjo apie genocidą ir norą žudyti žydus „Per savo mirtiną išpuolį prieš žmones sinagogoje R. Bowersas kalbėjo apie genocidą ir jo norą žudyti žydus“, – per spaudos konferenciją pranešė Pensilvanijos vakarų apygardos prokuroras Scottas Brady. Taip pat pranešta, kad buvo nustatyta visų aukų tapatybė ir informuotos visos šeimos. „Po sunkaus koronerio ofiso darbo visos 11 aukų buvo identifikuotos ir buvo informuoti jų šeimų nariai“, – sakė tyrimui vadovaujantis Federalinio tyrimų biuro (FTB) agentas Robertas Jonessas. Jo teigimu, aukos – trys moterys ir aštuoni vyrai – visi buvo Pitsburgo ir jo priemiesčių gyventojai. Jų amžiaus svyravo nuo 54 iki 97 metų. Tarp aukų – du broliai ir viena susituokusi pora. Išpuolis Pitsburgo sinagogoje yra mirtiniausias antisemitinis išpuolis šiuolaikinėje JAV istorijoje. Jis sukėlė tarptautinio pasipiktinimo ir perspėjimų dėl neapykantos bangą. Savo ruožtu Pitsburgo meras Billas Peduto paragino atimti ginklus iš visų potencialių neapykantos vedamų nusikaltėlių. „Manau, kad mums reikėtų svarstyti būdus atimti ginklus, kurie yra bendras vardiklis visuose masinėse šaudynėse Amerikoje, iš rankų tų, kurie nori išreikšti savo neapykantą per žmogžudystę“, – per spaudos konferenciją pareiškė Pitsburgo meras. Verta paminėti, kad pastaruoju metu Jungtinėse Valstijose smarkiai padaugėjo antisemitinių incidentų. Pilietinių teisių grupės „Anti-Defamation League“ (Kovos su šmeižtu lyga) duomenys rodo, kad tokių atvejų skaičius šoktelėjo 57 proc. nuo 1267 2016 metais iki 1986 pernai.

