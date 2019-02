Tai L. Varadkaras pareiškė per vizitą Šiaurės Airijoje, kur susitiko su vietos politinių partijų atstovais, prieš jo Dubline organizuojamą darbo vakarienę su britų premjere Th. May . „Šiandien man tikrai yra galimybė išklausyti skirtingų požiūrių, išgirsti, ką nori pasakyti žmonės, ir galbūt tiesiog gauti kokių nors pasiūlymų, kaip mes galėtume pasistūmėti į priekį“, – sakė L. Varadkaras. Nors Didžiosios Britanijos pasitraukimas iš ES numatytas kovo 29 dieną, praėjusį mėnesį Bendruomenių Rūmai atmetė Th. May vyriausybės ir Briuselio pasiektą „Brexit“ susitarimą. Vėliau Britanijos parlamentas nubalsavo, kad Th. May grįžtų į Briuselį iš naujo derėtis dėl „apsidraudžiamosios priemonės“ (backstop), kurios tikslas yra išlaikyti atvirą sieną tarp Airijos ir Šiaurės Airijos. „Brexit“ šalininkai baiminasi, kad dėl šios priemonės šalis turės toliau neribotą laiką laikytis ES muitų taisyklių. Britanijos generalinis atornėjus Geoffrey Coxas, siekiantis išsiaiškinti, ar apsidraudžiamoji priemonė galėtų būti susieta su konkrečiu laiko terminu arba pasitraukimo iš šio susitarimo sąlyga, anksčiau penktadienį taip pat dalyvavo derybose Dubline. Tačiau L. Varadkaras pakartojo: „Išstojimo susitarimas ir apsidraudžiamoji priemonė nėra derybų objektas“. Jis pakartojo, kad ES galėtų aptarti galimus pakeitimus „Brexit“ susitarimą lydinčioje politinėje deklaracijoje dėl ateities santykių, taip pat „kokių galima suteikti garantijų, padėsiančių ratifikuoti šį susitarimą“. Tuo metu Londone Th. May atstovė pakartojo, kad vyriausybė sieks „teisiškai įpareigojančių pakeitimų“ pačioje sutartyje. Th. May vyriausybę palaikančios Šiaurės Airijos Demokratinės junionistų partijos (DUP) atstovas po susitikimo su L. Varadkaru pareiškė, kad su mažesnėmis nuolaidomis jie nesutiks. „Interpretacijos, garantijos, patikinimai jos neiškirps. Apsidraudžiamoji priemonė yra išstojimo susitarimo problema, ir būtent ją reikia spręsti“, – pareiškė DUP parlamentaras Nigelas Doddsas. Atsižvelgiant į tokią kategorišką poziciją, L. Varadkaro buvo paklausta, kokia tuomet yra jo derybų su Th. May prasmė. „Visi nori išvengti (išstojimo) be susitarimo, visi nori išvengti realios sienos ir visi nori išsaugoti labai artimus politinius ir ekonominius santykius tarp Britanijos ir Airijos, – pareiškė jis. - Todėl manau, kad mus vienijančių dalykų yra daugiau nei skiriančių. Laikas eina, ir mums reikia kuo greičiau užsitikrinti susitarimą“.

