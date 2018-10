„Žinau, kad kai kurie žmonės optimistiškai nusiteikę dėl (Didžiosios Britanijos) pasitraukimo (iš ES) susitarimo protokolo (sudarymo) šią savaitę. Turiu pasakyti, jog visuomet maniau, kad tai nėra tikėtina. Mano nuomone, lapkritį ar gruodį veikiausiai bus geriausia galimybė pasiekti susitarimą, tačiau situacija yra dinamiška“, – teigė jis žurnalistams.

