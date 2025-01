Airijoje po audros siausmo tūkstančiai žmonių vis dar neturi elektros

Atšaukiant įspėjimus dėl orų dėmesys nukryps į valymo darbus, tad darbuotojai galės atkurti tiekimą ir išvalyti išsibarsčiusias nuolaužas. Remiantis skaičiavimais, ėmus pūsti rekordiniam vėjui apie 1 mln. namų, ūkių ir įmonių Airijoje ir Šiaurės Airijoje penktadienį liko be elektros. Be to, kaip pranešė komunalinių paslaugų bendrovė „Uisce Éireann“, penktadienio vakarą maždaug 138 000 žmonių neturėjo vandens.