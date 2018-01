Premjeras pripažino, kad katalikiškos Airijos rinkėjams bus nelengva priimti sprendimą, tačiau sakė pats agituosiantis už abortų įstatymų liberalizavimą, nes mano, kad respublikos konstitucijoje nebeturėtų būti abortų draudimo. „Šį vakarą kabinetas oficialiai pritarė tam, kad būtų rengiamas referendumas abortų klausimu. Jis įvyks gegužės pabaigoje“, – sakė L. Varadkaras per spaudos konferenciją Dubline, surengtą po ilgo vyriausybės posėdžio. Pasak premjero, tiksli referendumo data paaiškės po debatų parlamente. Airijoje abortai visada buvo neteisėti. 1983 metais referendume buvo pritarta aštuntai konstitucijos pataisai, numatančiai, kad negimusio kūdikio ir motinos gyvybės ir vienodai svarbios. Susiję straipsniai: Airijos premjeras: svarbu siekti geresnės ES ateities Imigrantus Airijoje anglų kalbos mokanti Egidija: patys nepakančiausi – lietuviai Po trijų dešimtmečių įstatymas buvo pakeistas ir leista nutraukti nėštumą, kai kyla grėsmė motinos gyvybei. Tai buvo padaryta 2012 metais kilus visuomenės pasipiktinimo bangai po to, kai mirė nėščia moteris, kuriai buvo neleista nutraukti nėštumo. L. Varadkaras sakė, kad žemuosiuose ir aukštuosiuose parlamento rūmuose bus surengti debatai ir balsavimai šiuo klausimai. Tačiau jis pabrėžė neabejojantis, kad laiko pakaks ir pavyks referendumą surengti gegužės pabaigoje. Laikraštis „The Irish Times“ rašo, kad pastarosiomis savaitėmis atliko tyrimą, kuris rodo, kad abiejuose parlamento rūmuose dauguma įstatymų leidėjų palaiko referendumo idėją. „Žinau, jog tai bus sunkus sprendimas Airijos žmonėms“, – sakė L. Varadkaras, vadovaujantis centro dešiniajai partijai „Fine Gael“. „Tai labai asmeninis ir privatus klausimas; daugeliui mūsų tai nėra tik juoda arba balta; tai pilka. Tai pusiausvyra tarp nėščios moters ir vaisiaus ar negimusio kūdikio teisių“, – sakė premjeras. „Tai klausimas, dėl kurio turi apsispręsti patys žmonės, vadovaudamiesi jų girdėtais įrodymais, užuojauta ir empatija“, – kalbėjo jis. „Noriu, kad per šiuos debatus visos šalys elgtųsi pagarbiai ir kad nebūtų nueita į asmeniškumus“, – pridūrė L. Varadkaras. Referendumas įvyks prieš rugpjūtį numatytą popiežiaus Pranciškaus vizitą. Medicinos studijas baigęs L. Varadkaras mano, kad dabar šalyje galiojantys abirtų įstatymai yra per griežti. Tūkstančiai moterų iš Airijos kasmet vyksta į užsienį, dažniausiai Angliją, nutraukti nėštumo. 2015 metų gegužę vykusiame referendume airiai nubalsavo už tos pačios lyties asmenų santuokų įteisinimo. Tai buvo sukrečiantis pokytis šalyje, kurioje homoseksualumas tik nuo 1993 metų nelaikomas baudžiamuoju nusikaltimu. Dauguma žmonių Airijoje tebelaiko save katalikais, bet Bažnyčios įtaka pastaraisiais metais sumenko, stiprėjant sekuliarizacijai ir reaguojant į virtinę skandalų dėl dvasininkų vykdyto vaikų lytinio išnaudojimo.

