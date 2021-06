Airija švelnina dėl pandemijos įvestus ribojimus

Tačiau, kaip pranešama, maitinimo įstaigos kol kas galės aptarnauti klientus tik lauko terasose. Sporto salės, viešieji baseinai ir laisvalaikio centrai nuo šiol gali organizuoti individualius užsiėmimus. Taip pat leista atidaryti teatrus ir kino teatrus, visuomenei atsiveria ir atrakcionų parkai.

Be to, iki 25 padidintas vestuvėse galinčių dalyvauti asmenų skaičius. Negana to, leista lauke organizuoti sporto varžybas.

Skaičiuojama, kad, sušvelninus ribojimus, vėl galės atsiverti apie 4 tūkst. barų ir į darbą galės sugrįžti apie 25 tūkst. darbuotojų.

Nors klientų aptarnavimas kol kas bus įmanomas tik lauke, planuojama nuo kito mėnesio leisti tiekti maistą ir gėrimus patalpų viduje.

Airijoje nuo pandemijos pradžios nustatyta daugiau kaip 260 tūkst. COVID-19 atvejų.