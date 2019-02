„Žinoma, kad nusivylimo esama“, – po susitikimo su ES kolegomis Briuselyje žurnalistams sakė S. Convey, kuris taip pat yra užsienio reikalų ministras. Didžiosios Britanijos ministrė pirmininkė Theresa May mano, kad galbūt galėtų užtikrinti pernai lapkritį su ES lyderiais pasiekto susitarimo patvirtinimą britų parlamente, pakeitus kai kurias dokumento formuluotes. Tačiau, S. Convey teigimu, ES lyderiai neketina iš naujo derėtis, o svarbiausia – reikia išsaugoti garantiją, kad tarp Airijos ir Jungtinės Karalystės neatsirastų realios sienos. „Mano darbas – apginti Airijos interesus ir Airijos žmones per „Brexit“ (procesą), kuris neatitinka Airijos politikos“, – sakė jis po ministrų susitikimo. „Mes leidžiame šimtus milijonų eurų Airijoje ruošdamiesi „Brexit“ be sutarties, kad apsaugotume Airijos piliečius“, – pridūrė C. Convey. „Nenorime, kad mums reikėtų tai daryti. Žinome, mums reikia sprendinio. Ir taip – nusivylimo esama“, – sakė jis. „Mums liko mažiau nei 40 dienų iki Jungtinės Karalystės oficialaus išstojimo iš ES, bet vis dar nežinome, ko iš tiesų prašo britų vyriausybė, kad šis susitarimas būtų ratifikuotas“, – stebėjosi Airijos vicepremjeras. Anksčiau S. Convey buvo susitikęs su ES vyriausiuoju „Brexit“ derybininku Micheliu Barnier, kad gautų naujausios informacijos apie derybas. Vėliau M. Barnier turėtų susitikti su naujausiu Didžiosios Britanijos „Brexit“ sekretoriumi Stephenu Barclay, ruošiančiu dirvą Th. May sugrįžimui į Briuselį vėliau šią savaitę. Į ministrų susitikimą atvykęs britų užsienio reikalų ministras Jeremy Huntas patikino, jog Didžiosios Britanijos parama Šiaurės Airijos taikos susitarimui yra „besąlyginė“. Londonui ir Briuseliui teks pademonstruoti lankstumą, kad susitartų dėl tokio perdirbto „Brexit“ susitarimo, kurį patvirtintų Bendruomenių Rūmai, pareiškė jis. „Tačiau mums reikia tikėjimo ir įžvalgumo iš abiejų pusių, nes ant kortos pastatyti Britanijos santykiai su jos Europos kaimynėmis artimiausius 25 metus“, – kalbėjo J. Huntas.

