Jeigu Didžiosios Britanijos premjerės Theresos May kabinetas pritartų šiai sutarčiai, Europos Sąjunga jos tekstą galėtų paskelbti vėliau trečiadienį, todėl „tikėtina, kad ES Vadovų Tarybos įvyktų lapkričio 25 dieną“, Airijos lyderis sakė įstatymų leidėjams Dubline.

