Trečiadienį V. Putinas priėmė lyderius iš daugiau nei 50 Afrikos šalių pirmajame Rusijos ir Afrikos viršūnių susitikime, kuriuo pabrėžiamas Kremliaus siekis konkuruoti su Jungtinėmis Valstijomis, Europos Sąjunga (ES) ir Kinija, kaip strateginėmis dalyvėmis išteklių turtingame regione.

„Rusija vis aktyviau dairosi į Afriką, kaip į regioną, kur ji galėtų demonstruoti valdžią bei įtaką“, – teigė Paulas Stronskis iš Vašingtone įsikūrusios ekspertų grupės „Carnegie Endowment for International Peace“.

Galios vakuumas, susiformavęs dėl pastaraisiais metais prigesusio Vakarų politikos dėmesio regione, suteikia šaliai galimybę įgyti pasitikėjimo, sakė ekspertas.

Per dvi dienas truksiantį viršūnių susitikimas Sočyje, kuriam pirmininkauja V. Putinas ir Egipto prezidentas Abdelis Fatah al–Sisi, dabartinis Afrikos Sąjungos pirmininkas, bus stengiamasi atgaivinti Šaltojo karo laikotarpiu buvusius santykius, kai Afrikos režimai dažnai vienijosi su Maskva ideologinėje kovoje su JAV iki Sovietų Sąjungos griūties.

Tai „precedento neturintis, etaloninis renginys“, – interviu valstybinei naujienų agentūrai TASS, atspausdintame pirmadienį, kalbėjo V. Putinas, ryšius su Afrika pavadindamas „vienu iš Rusijos užsienio politikos prioritetų“.

Vis dėlto susidaro įspūdis, kad Rusija vėluoja įžengti į žemyną, po to, kai Kinija ir kitos valstybės, įskaitant Turkiją ir Jungtinius Arabų Emyratus, užpildė vakuumą, susiformavusį nutrūkus komunistinės eros ryšiams.

Rusijos 20 mlrd. JAV dolerių vertės prekybos su Afrika apimtis 2018 metais užgožia Europos Sąjungos 300 mlrd. eurų (334 mlrd. JAV dolerių) ir Kinijos 204 mlrd. JAV dolerių vertės prekyba; o Rusijos prekyba su Afrika pernai tesudarė tik maždaug trečdalį visos JAV prekybos su šiuo žemynu.

Maskvos „įtaka augs, bet ji veikiau didės etapais, ne proporcingai, – sakė Pietų Afrikoje įsikūrusios rizikų valdymo įmonės „Signal Risk“ direktorius Ronakas Gopaldas. – Nemanyčiau, kad jų įtaka priartės Kinijos įtakai Afrikoje“.

