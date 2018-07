Pasak jo, A. R. Dostumui su didele pareigūnų ir šalininkų minia vykstant iš oro uosto, įvyko sprogimas. A. R. Dostumas iš šalies pabėgo daugiau kaip prieš metus, vykstant tyrimui dėl politinio varžovo pagrobimo ir kankinimo. Oro uoste pasitikti šio įtakingo etninių uzbekų lyderio buvo susirinkę dešimtys vyriausybės pareigūnų, politinių lyderių ir šalininkų. A. R. Dostumas, kuris vilkėjo vakarietišką kostiumą ir buvo su akiniais nuo saulės, atskrido iš Turkijos, kur gyveno nuo 2017 metų gegužės. Jis sugrįžo keliose Afganistano šiaurinėse provincijoje vykstant protestams.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.