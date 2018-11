Talibanas savo ruožtu tebesvarsto, ar dalyvauti. Rusija šeštadienį paskelbė, kad lapkričio 9 dieną Maskvoje surengs tokią konferenciją, nors JAV šiuo metu bando užmegzti su Talibanu dvišales derybas dėl 17 metų trunkančio konflikto nutraukimo. Afganistano vyriausybės Aukštoji taikos taryba, atsakinga už susitaikymo su kovotojais pastangas, į susitikimą Maskvoje nusiųs keturis atstovus, naujienų agentūrai AFP sakė atstovas Sayedas Ihsanas Taheri. Tačiau Afganistano užsienio reikalų ministerija vengė atsakyti, ar nusiųs savo delegaciją į šią konferenciją, kurioje daugiausia dėmesio bus skiriama taikos derybų tarp Kabulo ir Talibano inicijavimui. „Vis dar deramės su Rusijos pareigūnais, – sakė atstovas Sebaghtullah Ahmadi. – Sveikiname bet kokias taikos pastangas, kurioms vadovauja afganai.“ Talibano atstovas Zabiullah Mujahidas sakė, kad judėjimas tebesvarsto, ar vykti. Maskva taip pat pakvietė atstovus iš JAV, Indijos, Irano, Kinijos, Pakistano ir penkių buvusių sovietinių centrinės Azijos respublikų. Pakistanas, seniai kaltinamas parama Afganistano Talibanui, „būtinai dalyvaus“, AFP sakė Užsienio reikalų ministerijos atstovas Muhammadas Faisalas. JAV ambasada Kabule kol kas neatsakė į prašymą pakomentuoti. Iš pradžių susitikimas Maskvoje planuotas rugsėjį, bet buvo atidėtas Kabului pareikalavus, kad procesui vadovautų afganai. Derybos įvyks opiu metu. Naujai paskirtas JAV taikos pasiuntinys Zalmay Khalilzadas bando įtikinti Talibaną sutikti derėtis dėl karo užbaigimo ir nuogąstaujama, kad daugiašalis susitikimas Rusijoje galėtų sužlugdyti šias pastangas. Viena JAV vyriausybės priežiūros institucija praėjusią savaitę nurodė, kad Kabulo vyriausybės valdžia Afganistane pastaraisiais mėnesiais susilpnėjo. Be to, vietos saugumo pajėgos patyrė rekordiškai didelių nuostolių, o pastangų išstumti Talibaną iš jo tvirtovių rezultatai buvo minimalūs arba nuliniai.

