Provincijos tarybos narys Dadullah Qanehas sakė, kad pasala buvo surengta sekmadienio popietę Džuvaino rajono prieigose. Per puolimą dar keturi policininkai, tarp jų provincijos policijos vado pavaduotojas, buvo sužeisti. Kitas tarybos narys Abdul Samadas Salehi sakė, kad kartu su aukštais policijos pareigūnais į Džuvaino rajoną vyko ir naujai paskirtas vietos policijos vadovas. Per ataką jis žuvo. Talibanas, beveik kasdien rengiantis atakas prieš afganų saugumo pajėgas, prisiėmė atsakomybę už šį išpuolį.

